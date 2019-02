Operatívny lízing-novodobý trend?

Bratislava 4. februára (OTS) - Automobil zjednoduší život a presúvanie sa z bodu A do bodu B sa stane rýchlejšie a komfortnejšie. Ceny automobilov sa rok od roku zvyšujú, preto pokiaľ nevlastníte potrebnú hotovosť, jednou z možností je siahnuť po operatívnom lízingu.Pri operatívnom lízingu si auto nekupujete, ale prenajímate. Za priamy nákup a lízing zaplatíte rovnakú cenu, čiže sa nemusíte báť, že by ste operatívnym lízingom preplatili. Operatívny lízing je menej využívaný súkromnými osobami, skôr firmami, avšak každým rokom pribúda čoraz viac súkromných osôb a preto sa lízingové spoločnosti prispôsobujú a vytvárajú výhodné podmienky bez rozdielu na fyzickú, alebo právnickú osobu (spoločnosť). V prípade, že vaše prenajaté vozidlo bude pokazené, tak Vám bude poskytnuté náhradné vozidlo.Výhodou tohto typu lízingu je, že o údržbu ako servis, poistenie, opotrebenie a podobne sa stará lízingová spoločnosť a tieto náklady nepripadajú na osobou splácajúcu mesačné splátky. Nepotrebujete mať dopredu našetrené peniaze, stačí ak každý mesiac zaplatíte fixnú čiastku bez akontácie za prenájom vozidla. Nemusíte sa báť žiadnych skrytých poplatkov. Mesačná splátka sa odvíja od druhu vozidla, jeho výbavy, vybraných služieb, havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia. Po skončení lízingovej zmluvy si budete môcť opäť vybrať ďalšie vozidlo. To znamená, že môžete pokračovať v ďalšom prenájme, pričom bude plynúť nová záruka.Pri finančnom lízingu si prenajímate vozidlo od lízingovej spoločnosti, ktorej platíte mesačnú splátku a akontáciu. Nevýhodou je zodpovednosť za škody spôsobené na aute. Je vašou povinnosťou udržiavať automobil v dobrom stave a zároveň riešiť prípadné opravy. V konečnom dôsledku sa Vám investícia vložená do prenájmu automobilu môže navýšiť.