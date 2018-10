Opozícia má výhrady k rekreačným poukazom, poslanci SNS ich odmietajú

Poslanci SNS navrhujú, aby poukazy boli povinné pre firmy, ktoré majú nad 49 zamestnancov. Taktiež majú na ne mať nárok zamestnanci, ktorí sú vo firme aspoň 24 mesiacov.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Opozícia má viaceré výhrady k zavedeniu rekreačných poukazov na Slovensku, s ktorými prichádza koaličná SNS. Zhoduje sa na tom, že podmienka nároku na ne delí ľudí na viaceré kategórie.



Poslanci SNS navrhujú, aby poukazy boli povinné pre firmy, ktoré majú nad 49 zamestnancov. Taktiež majú na ne mať nárok zamestnanci, ktorí sú vo firme aspoň 24 mesiacov. "Z pohľadu zamestnanca vo firme do 50 zamestnancov sa môžu cítiť ľudia diskvalifikovane. Ľudia to môžu brať cez optiku, že či sú niečo menej. Takéto zásahy potom spôsobujú rôzne pohľady a náhľady. Zase tu budú tri kategórie zamestnancov," myslí si opozičný poslanec OĽaNO Eduard Heger. Tiež bude závisieť od výšky príjmu zamestnanca, či sa rozhodne stráviť dovolenku na Slovensku, alebo v zahraničí.



Hegera tiež zaujímalo, či majú poslanci SNS preverené toto opatrenie z hľadiska európskej legislatívy, či sa táto podpora dá realizovať len na domáci turizmus. "Obávam sa, aby to nedopadlo ako s 13. a 14. platmi. Toto isté môže nastať aj pri rekreačných poukazoch. Aj 24 mesiacov zamestnania je možné vnímať ako diskriminačný prvok. Chcete alebo nechcete to tým ľuďom dať? Ak áno, nerobte okolo toho tanečky," podotkol Heger.



Návrh zákona obhajovali poslanci SNS Anton Hrnko a Radovan Baláž. Podľa Hrnka má Slovensko veľa krás, ktoré stoja za návštevu. "Za posledných 20 rokov sa urobilo pri obnove historických pamiatok veľa," podotkol Hrnko. Podľa Baláža je potrebné dobudovať cyklocesty, ale aj zlepšiť reklamu Slovenska v zahraničí. Odmieta však, že sa návrhom vytvárajú dve skupiny zamestnancov. Vysvetlil, že po diskusii s malými firmami poslanci upustili od povinnosti pre všetky firmy. Baláž ale avizoval, že sa k tomu plánujú vrátiť po tom, ako sa opatrenia osvedčia v praxi v prípade väčších firiem.



Poslanci SaS majú k zákonu tiež výhrady. Navrhujú, aby poskytovanie poukazov bolo pre všetkých zamestnávateľov dobrovoľné. "Považujeme tento návrh za nesystémový, rozdeľuje zamestnancov do dvoch kategórií," skonštatoval poslanec SaS Miroslav Ivan. Rovnaký postoj má aj jeho stranícka kolegyňa Zuzana Zimenová. "V žiadnom prípade by sme nemali diktovať zamestnávateľom, ako majú motivovať svojich zamestnancov," doplnila. Tiež vyčíslila, že investície firiem do zamestnancov každý rok rastú. "Tvrdenia, že zamestnávateľov treba prinútiť vychádzať svojim zamestnancom v ústrety, vôbec nie sú v súlade s realitou," podotkla Zimenová s tým, že firmy majú pre svojich ľudí širokú škálu benefitov ako mobilné telefóny, príspevok na stravovanie, firemné auto či dovolenka navyše.