Opozícia očakáva od Kamenického personálne zmeny na finančnej správe

Bratislava 9. apríla (TASR) – Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) očakáva od budúceho ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) "rázne konanie" vo Finančnej správe SR. Podľa liberálov by mal Kamenický po vymenovaní hľadať nového šéfa finančnej správy.



O stoličku by podľa strany mali následne prísť aj riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ladislava Makó a generálny riaditeľ Sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly FS Štefan Kaplán. Kroky nového ministra bude "pozorne sledovať" aj opozičná strana OĽANO.



O nominácii Kamenického na post ministra financií v utorok spolu informovali premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda Smer-SD Robert Fico. Kamenický nahradí Petra Kažimíra, ktorý sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska.



"Keďže pôsobil ako šéf finančného výboru parlamentu, tak je dostatočne oboznámený s problémami na ministerstve financií a na finančnej správe. Osobitne finančná správa je v kritickom stave, a to najmä v súvislosti s obrovskými colnými podvodmi v stovkách miliónov eur a podvodmi s DPH, ktoré sa pohybujú vo výške 1,5 miliardy eur ročne," uviedol poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár.



Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová od nového ministra očakáva, že bude riešiť aj problémy súvisiace so zavedením nového systému evidovania tržieb elektronickými registračnými pokladnicami napojenými online na systém finančnej správy. Liberáli upozornili, že systém môže spôsobiť problémy ambulantným predajcom a nepáči sa im tiež jeho možná protiústavnosť.



"Je to výzva aj pre nového ministra financií, aby sa zastavilo odtekanie obrovských finančných prostriedkov podvodníkom, oligarchom a ďalším organizovaným skupinám," uzavrel Rajtár.



Poslanec za stranu OĽANO Eduard Heger si myslí, že Kamenický nebude mať ako nový minister financií ľahkú úlohu, lebo bude ministrom len niekoľko mesiacov. "Bude pre neho, ako dlhoročného člena Smeru, ťažké udržať si vo funkcii nevyhnutný odstup od straníckych a populistických chúťok prejesť rozpočet," povedal Heger. "Pozorne budeme sledovať kroky nového ministra a vyjadrovať sa k jeho odborným rozhodnutiam," dodal.