Organizácia účasti na veľtrhoch vyjde rezort dopravy na 2 milióny eur

Bratislava 29. júna (TASR) – Účasť Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu by mala organizačne zabezpečiť a realizovať spoločnosť Exposervice SK za takmer 2 milióny eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Jednotlivé veľtrhy a výstavy sa líšia rôznymi miestami konania a metrážou výstavnej plochy, konkrétne dvoma typmi, 30 štvorcových metrov (m2) a 60 m2. Celková hodnota zákazky je 1.998.700 eur bez DPH. Kritériom pre výber bola cena, pričom zákazka sa nebude spolufinancovať z eurofondov.



Ďalšie oznámenie o výsledku tendra hovorí o tom, že komplexné poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách aj u tzv. nízkonákladových prepravcov zabezpečí pre MDV spoločnosť Faveo za 960.000 eur bez DPH. "Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek v termínoch a spôsobom určeným objednávateľom," opísalo MDV v oznámení. Zákazka by sa mala spolufinancovať z eurofondov, konkrétne ide o Operačný program Integrovaná infraštruktúra.