Oslabenie dopytu po zamestnancoch môže spomaliť pokles nezamestnanosti

Bratislava 20. júla (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku v júni tohto roka prvýkrát neklesla od septembra 2015. Dôvodom je vyčerpanie dostupnej pracovnej sily v niektorých regiónoch, ale aj dlhodobé problémy na trhu práce. V najbližších mesiacoch tak môže tempo znižovania nezamestnanosti poľaviť.



"Rastúca ekonomika by mala byť schopná naďalej generovať nové pracovné miesta, avšak najmä na západe krajiny, kde už nie je zásoba vhodnej pracovnej sily. Navyše, ekonomika už pozvoľna začína vykazovať známky blížiaceho sa cyklického vrcholu, a tak sa dá očakávať, že aj rast dopytu po nových zamestnancoch sa bude pozvoľna spomaľovať, čo môže ďalej spomaľovať pokles nezamestnanosti v regiónoch, kde je ponuka pracovnej sily stále dostatočná," myslí si analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Ešte viac by sa tak mohla zvýrazniť rôznorodosť pracovného trhu na Slovensku. "V zásade fungujú dva paralelné trhy práce. Jeden na západe krajiny zápasiaci s nedostatkom pracovnej sily a druhý na východe a juhu stredného Slovenska, ktorý v nasledujúcich mesiacoch čoraz častejšie môže pociťovať skôr nedostatok ponuky práce," hovorí Koršňák.



V dôsledku nízkej mobility časti pracovnej sily tak viaceré podniky na západnom Slovensku budú podľa analytika čoraz viac odkázané na dovoz pracovnej sily zo zahraničia alebo budú nútené prehodnotiť svoje plány ďalšej expanzie v tomto regióne.



Podľa aktuálnych štatistík ústredia práce v júni tohto roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 5,43 %, pričom sa medzimesačne zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu, medziročne však klesla. Koršňák upozorňuje, že nezamestnanosť v júni vzrástla prvýkrát od septembra 2015.



Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vidí za týmto vývojom najmä vplyv absolventov vysokých škôl, ktorí pribudli na úradoch práce. "Kým v septembri 2015 bol nárast spôsobený najmä sezónnymi faktormi akými sú registrácia absolventov stredných škôl, tentoraz treba hľadať dôvody najmä vo vyčerpaní zásoby pracovníkov na západe krajiny a dlhodobo pretrvávajúcich štrukturálnych problémoch domáceho trhu práce, akými sú nízka mobilita pracovnej sily a regionálne nerovnomerne rozložená ponuka práce," vysvetľuje Koršňák.



Podľa odborníkov sa pokles miery evidovanej nezamestnanosti takmer zastavil a pri aktuálnom rekordne nízkom počte evidovaných nezamestnaných bude ďalšie znižovanie nezamestnanosti čoraz náročnejšie.