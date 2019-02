Osobní asistenti naďalej nebudú môcť pomáhať ŤZP na pôde bežných škôl

Novelou zákona chceli poslankyne riešiť najmä problém žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí nenavštevujú špeciálne, ale bežné školy.

Bratislava 7. februára (TASR) - Možnosti individuálnej pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných školách sa neupravia. Parlament odmietol novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) z dielne opozičných poslankýň SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej a Zuzany Zimenovej.



Novelou zákona chceli poslankyne riešiť najmä problém žiakov so zdravotným postihnutím, ktorí nenavštevujú špeciálne, ale bežné školy. V nich totiž mnohí z nich potrebujú pomoc osobného asistenta. Osobným asistentom však súčasná legislatíva neumožňuje vykonávať svoju činnosť na pôde škôl. "Vhodnými osobami, ktoré by dokázali v školách túto medzeru v oblasti pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vyplniť, sú osobní asistenti. Tým však v súčasnosti nie je umožnené vykonávať osobnú asistenciu na pôde škôl," priblížili poslankyne. Toto ustanovenie chceli odstrániť. Cieľom návrhu zákona bolo tento zákaz zrušiť a umožniť osobným asistentom pôsobiť aj v školskom prostredí.



"Na Slovensku pribúda počet detí, ktoré musia v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky prekonávať rôzne bariéry pri učení sa a pri začleňovaní sa do kolektívu spolužiakov. Týka sa to najmä žiakov so zdravotným znevýhodnením," upozornili poslankyne s tým, že mnohí z nich potrebujú na to, aby mohli v školách rozvíjať svoj potenciál a vo vzdelávaní napredovať, pomoc nad rámec obvyklého prístupu učiteľov.



Predloženým návrhom zákona chceli tiež vytvoriť právny základ pre poskytovanie peňažných príspevkov súvisiacich s kúpou, prevádzkovaním a parkovaním osobného motorového vozidla aj pre osoby s diagnózou cystickej fibrózy so závažnými pľúcnymi a gastrointestinálnymi prejavmi, ako aj pre osoby s onkologickými ochoreniami počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.