Otvára sa 20. ročník súťaže Technology Fast 50

Technology Fast 50 v strednej Európe je rebríček, ktorý hodnotí 50 rýchlorastúcich verejných a súkromných technologických spoločností.

Bratislava 21. mája (TASR) - Spoločnosť Deloitte spúšťa registráciu do súťaže Technology Fast 50. Súťaž pre rýchlorastúce technologické spoločnosti má pred sebou už 20. ročník. Technologickým spoločnostiam poskytuje platformu, na ktorej môžu prezentovať svoju pozíciu v odvetví technológií.



"Veľké aj malé, verejné aj súkromné, rýchlorastúce spoločnosti, ktoré prispievajú k inováciám a prinášajú radikálnu zmenu na slovenskom trhu, si zaslúžia podporu a ocenenie. Spoločnosť Deloitte sa pred dvadsiatimi rokmi rozhodla pomôcť rozvíjajúcemu sa technologickému sektoru v krajinách strednej Európy získať uznanie. Počet prihlášok do súťaže Technology Fast 50 dokazuje, že spoločnosti vnímajú túto súťaž ako prostriedok na získanie ocenenia v regióne, v Európe, ale aj vo svete," uviedla Ivana Lorencovičová, partnerka spoločnosti.



Technology Fast 50 v strednej Európe je rebríček, ktorý hodnotí 50 rýchlorastúcich verejných a súkromných technologických spoločností na základe percentuálneho rastu výnosov za 4 roky a zahŕňa všetky súvisiace odvetvia – komunikácie, zelené technológie, fintech, hardvér, zdravotníctvo a biotechnológie, médiá, zábavný priemysel a softvér. Súťaž je rozdelená do troch kategórií: Fast 50 (hlavná kategória), Vychádzajúce hviezdy (najmladšie spoločnosti) a Veľká päťka (najväčšie spoločnosti) a udeľujú sa v nej dve ceny – Cena za najväčšiu inováciu a Cena za sociálnu inováciu.



Rebríček Fast 50 má dosah ďaleko za hranice strednej Európy. Všetky zúčastnené spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá rebríčka, majú príležitosť zaradiť sa aj do rebríčka Deloitte Fast 500 v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA).