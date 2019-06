Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane viac ako 23 000 detí zo ZŠ

Ovocie a zeleninu od Kauflandu dostane viac ako 23 000 detí zo základných škôl.

Bratislava 13. júna (OTS) - Projekt Kauflandu pod názvom „Čerstvé hlavičky“ pozná svojich víťazov. Počas celého školského roka sa z balíčka ovocia alebo zeleniny budú môcť tešiť deti zo 64 škôl z celého Slovenska. O víťazoch rozhodlo takmer 600 000 hlasov od zákazníkov.



Kaufland chce týmto projektom prispieť k zvýšeniu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny u detí a poskytnúť im pravidelnú dávku zdravej stravy priamo v ich škole. Zapojiť sa a zabojovať o 200-gramový balíček ovocia alebo zeleniny mohla ktorákoľvek základná škola na území Slovenska, stačilo vybrať si svoju partnerskú predajňu. Túto možnosť napokon využilo 248 z nich. O víťazných školách rozhodli zákazníci Kauflandu, ktorí zaregistrovali až 599 621 pokladničných blokov a vyjadrili veľkú chuť podporiť práve svojho favorita. Svoju partnerskú školu tak získalo 64 predajní Kaufland.



„Veľmi nás teší vysoký záujem zo strany základných škôl i našich zákazníkov, ktorí sa rozhodli školy podporiť. Chceli sme dostať ovocie a zeleninu do škôl a podarilo sa nám to. Veríme, že naše balíčky prispejú k zdravým stravovacím návykom a ovocie a zelenina si nájdu svoje stále miesto v jedálničku školákov,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Kaufland Lucia Langová. Počas celého školského roka okrem prázdnin dostanú žiaci čerstvý prídel vitamínov od Kauflandu každý utorok.



Sprievodcami celého projektu sú milé postavičky v podobe banánu, jablka a papriky, ktoré v hravých obrázkoch a videách komunikovali, že sa im podarí dostať do škôl. A my už teraz vieme, že boli úspešné.