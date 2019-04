Ovocinári varujú pred mrazmi v najbližších dňoch

Slovenskí ovocinári očakávali podľa neho prízemné mrazy už počas uplynulej noci. Nakoniec však protimrazovú ochranu zatiaľ nepoužili.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Ovocinári sa pripravujú na prízemné mrazy. Klimatológovia varujú, že nasledujúce dve noci by mali postihnúť Slovensko aj mínusové teploty. Uviedol to Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Slovenskí ovocinári očakávali podľa neho prízemné mrazy už počas uplynulej noci. Nakoniec však protimrazovú ochranu zatiaľ nepoužili. "Ľudí sme už mali pripravených, ale čakali sme, koľko bude reálne stupňov. V okolí Piešťan bola teplota približne okolo troch stupňov Celzia, preto sme zatiaľ protimrazovú ochranu nepoužili," skonštatoval predseda Ovocinárskej únie (OÚ) SR Marián Varga.



Aby bola protimrazová ochrana účinná, musí byť nasadená v predstihu. Určiť presné miesta, kde by mohli mrazy udrieť, je však veľmi náročné. Naši ovocinári preto musia byť "v strehu". "Využívame protimrazovú závlahu, parafínové sviece, premiešavame aj zohrievame vzduch, robíme množstvo opatrení, aby boli škody čo možno najnižšie. Sme pripravení na najbližšiu noc. Máme však avízo, že z utorka na stredu môžu byť teploty ešte o čosi nižšie," hovorí Varga.



Protimrazová ochrana podľa Vargu stojí nemalé finančné prostriedky, v posledných rokoch sa však ukázalo, že sa našim pestovateľom ovocia takéto opatrenia oplatí robiť.



"Protimrazová ochrana sa delí na dve skupiny. Prvá sa využíva na to, aby sme uchránili samotnú úrodu. Takáto ochrana sa začína, keď je teplota okolo nuly. Druhá sa využíva už pri dvoch stupňoch Celzia a slúži na ochranu kvality úrody. Jej použitím predchádzame tvorbe mrazových fľakov. Úroda jabĺk, ktorá je takýmto mrazom postihnutá, stráca minimálne polovicu zo svojej ceny," dodal Varga.