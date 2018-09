OZ KOVO bude ohľadom dôchodkového veku bojovať za úpravu pre matky

Odborárov potešilo, že zákon prešiel do druhého čítania ústavnou väčšinou.

Bratislava 23. septembra (TASR) – V návrhu zákona o zastropovaní dôchodkového veku by síce mohli nastať ešte nejaké minimálne zmeny, ak však prejde ústavnou väčšinou, petícia sa skončí. Uviedla to podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že odborári budú ďalej bojovať za úpravu veku odchodu do dôchodku pre matky.



Odborárov podľa nej potešilo, že zákon prešiel do druhého čítania ústavnou väčšinou. "Samozrejme, asi sa tam udejú ešte nejaké minimálne zmeny, pretože my bojujeme za to, aby ženy matky, ktoré vychovali deti, mali upravený ten dôchodkový vek, mali ho znížený o polroka za každé dieťa až do počtu troch detí," skonštatovala s tým, že ak zákon prejde ústavnou väčšinou a parlament ho schváli, petícia za referendum o zastropovaní, ktorú organizuje OZ KOVO, sa skončí.



V prípade, že zastropovanie nebude zakotvené v ústavnom zákone, aktivity odborárov sa neskončia. "Ak by Národná rada SR ten zákon neschválila ako ústavný zákon alebo ho vôbec neschválila, prípadne by nastala nejaká iná zmena, tak, samozrejme, my pokračujeme ďalej a budeme zbierať tie podpisy pod petíciu tak, aby referendum bolo vyhlásené a podľa možnosti aj úspešné, aby sme zastropovanie dôchodkového veku dosiahli," podotkla Benedeková.



Slováci podľa nej nemajú také dobré pracovné podmienky ako zamestnanci v iných krajinách Európskej únie (EÚ), a preto by nemali odchádzať do dôchodku vo vysokom veku. "Slováci skutočne pracujú za celý svoj pracovný život o tých sedem až osem rokov viac ako napríklad kolegovia v západnej Európe," dodala s tým, že priemerný Nemec ročne odpracuje 1360 hodín, pričom priemerný Slovák 1740 hodín.