OZ KOVO má 182.000 podpisov za referendum o zastropovaní dôchodku

Odborári chcú, aby bolo hlasovanie spojené s prezidentskými voľbami, a to aj pre zabezpečenie dostatočnej účasti a z ekonomických dôvodov.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Pod petíciu za vyhlásenie referenda o zastropovaní dôchodkového veku sa odborárom podpísalo už 182.000 ľudí. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave predseda Odborového zväzu (OZ) KOVO Emil Machyna. Zároveň dodal, že v tejto akcii budú pokračovať, kým nebude zastropovanie schválené v parlamente.



Machyna tiež verí, že sa im podarí vyzbierať ešte raz toľko podpisov pod petíciu. "My budeme ešte rokovať v parlamente, oslovíme viacerých poslancov, aby boli ochotní tieto veci podporiť," priblížil ďalšie kroky predseda odborárov s tým, že poslal list všetkým poslancom, aby podporili tento ústavný zákon. Chce osloviť aj predkladateľov, aby bol v zákone vek pre ženy nastavený tak, ako to navrhujú odborári.



Podpora zastropovania v členskej základni odborárov je podľa Machynu veľká. "Zhruba dve tretiny podporujú túto našu aktivitu," skonštatoval. Petíciu podľa neho podporuje okolo 64 % ľudí, približne 32 % ju nepodporuje, pretože chcú skorší odchod do dôchodku, a zhruba 4 % sú proti petícii.



Odborári chcú, aby bolo hlasovanie spojené s prezidentskými voľbami, a to aj pre zabezpečenie dostatočnej účasti a z ekonomických dôvodov. Machyna doplnil, že budú robiť aj kampaň za to, aby ľudia išli k urnám a hlasovali za tento návrh.



Referendum by sa malo zaoberať otázkou, či občania súhlasia so zastropovaním dôchodkového veku na 64 rokov a tiež, či by malo byť zákonom zastavené predlžovanie veku odchodu do dôchodku pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 63,5 roka, ženy, ktoré vychovali dve deti, na 63 rokov a ženy, ktoré vychovali tri a viac detí, na 62,5 roka.