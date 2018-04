OZ Silné regióny upozorňuje na chaos spôsobený nejednotným delením SR

Podľa predsedu združenia Daniela Balka vzniká chaos, ktorý komplikuje vznik regionálnych značiek, či spôsobuje komplikácie pri vytváraní tradičných turistických oblastí.

Nitra 20. apríla (TASR) – Občianske združenie Silné regióny vyzvalo samosprávne kraje, aby sa zapojili do iniciatívy za vznik jednotného regionálneho delenia Slovenska. Združenie vidí jeden z hlavných problémov v tom, že okrem platného územnosprávneho členenia Slovenska v súčasnosti ministerstvá často samostatne a nekoordinovane definujú vlastné územné členenie, ktoré nekorešponduje s realitou.



Podľa predsedu združenia Daniela Balka tak vzniká chaos, ktorý komplikuje vznik regionálnych značiek, či spôsobuje komplikácie pri vytváraní tradičných turistických oblastí. „Napríklad dnešný Nitriansky kraj je tvorený štyrmi tradičnými regiónmi, a to Dolnou Nitrou, Podunajskom, Tekovom a Hontom. Tieto regióny majú svoje prírodné hranice a kultúrne vymedzenie. Podľa oficiálnej regionalizácie cestovného ruchu z roku 2005 je ale Nitriansky kraj rozdelený na Nitriansky, Dolnopovažský, Podunajský a Ipeľský región. A podľa vyhlášky z dielne ministerstva pôdohospodárstva je zasa delený na región Ponitriansky, Podunajský, Tekovský a Dolné Pohronie s Poiplím," vysvetľuje Balko, ktorý je zároveň aj poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a predsedom Komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania v NSK.



Súčasný záujem o tradičné výrobky a kultúru podľa neho spôsobuje, že na Slovensku postupne začínajú vznikať regionálne značky. „A s tým prichádzajú otázky, na akom území majú regionálne značky pôsobiť, či ako sa vysporiadať s nejednotnosťou regiónov podľa jednotlivých ministerstiev. Dnes vznikajú silné značky, ktoré nebudú len pomenúvať miestne výrobky, produkty, zážitky či služby, ale stanú sa označením aj pre samotné turistické regióny, čím vznikne oveľa jednoduchšia cesta k podpore regionálneho rozvoja a regionálnych ekonomík," pripomenul Balko.



Ako príklad uviedol Miestne akčné skupiny v Nitrianskom kraji, ktoré sa nachádzajú na území tradičného Hontu a rozhodli sa používať túto značku spolu s hontianskymi obcami v Banskobystrickom kraji. „Nejednotné regionálne delenie aj tu ale spôsobuje problém. Napríklad hontianskym výrobkom bude známa pukanecká keramika. Ale pukanecké víno by sa už podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva malo označovať ako Regionálny poľnohospodársky produkt z Tekova. A spojenie regionálnej značky s turistickým regiónom je tiež takmer nemožné, lebo podľa rajonizácie cestovného ruchu nepatrí Pukanec ani do Hontu, ani do Tekova, ale už do Nitrianskeho regiónu," skonštatoval Balko.



OZ Silné regióny v tejto súvislosti vyzvalo na vznik jednotného regionálneho delenia Slovenska, ktoré sa stane záväzné aj pre orgány štátnej správy. „V prvom rade sa obraciame na vyššie územné celky, ktoré sú najvýznamnejším predstaviteľom nadregionálnej územnej samosprávy, aby sa stali iniciátormi takejto dohody. Takisto sa obraciame na Miestne akčné skupiny a mikroregióny, ktoré už používajú, či pripravujú vznik regionálnych značiek, aby sa pokúsili ich územnú pôsobnosť zosúlaďovať s prirodzenými regionálnymi hranicami, aby nešli cestou vytvárania veľkého množstva mikroznačiek či ďalších neprirodzených územných novotvarov," dodal Balko.