Oznámenie USA zaviesť voči Iránu sankcie posunulo ceny ropy na maximá

Singapur 9. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent zaznamenala nové 3,5-ročné maximum, keď sa nakrátko priblížila k hranici 77 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody s Iránom a voči krajine opätovne zaviesť sankcie. To s veľkou pravdepodobnosťou obmedzí export ropy z Iránu, člena Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), na svetové trhy.



Trump v utorok (8.5.) oznámil, že Spojené štáty odstupujú od jadrovej dohody svetových mocností s Iránom z roku 2015. Zároveň dodal, že Washington voči Teheránu opätovne zavedie sankcie. Opäť tak zvýšil riziko konfliktu na Blízkom východe a neistotu v súvislosti so svetovými dodávkami ropy.



Po uzatvorení jadrovej dohody začal Irán výrazne zvyšovať vývoz ropy a v roku 2016 už patril k významným exportérom. V apríli tohto roka vyviezla krajina viac než 2,6 milióna barelov ropy denne. Tento objem robí z Iránu tretieho najväčšieho vývozcu v rámci OPEC po Saudskej Arábii a Iraku.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 7.23 h SELČ o 1,83 USD na 76,68 USD (64,60 eura) za barel. Krátko predtým dosiahla 76,75 USD/barel, čo predstavovalo najvyššiu hodnotu od novembra 2014.



Výrazne vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom, pričom sa dostala do blízkosti 3,5-ročného maxima. Dosiahla 70,64 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 1,58 USD. Krátko predtým zaznamenala hodnotu 70,67 USD/barel, blízko úrovne naposledy evidovanej koncom roka 2014.