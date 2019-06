P. Altmaier bude v Číne presadzovať spravodlivé obchodné podmienky

Nemekcý minister sa v stredu, na začiatku svojej trojdňovej návštevy, stretol s vedúcim Štátnej správy pre reguláciu trhu Siao Ja-čchingom a podpísal dohodu o spolupráci.

Peking/Berlín 19. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier plánuje počas tohtotýždňovej návštevy v Číne presadzovať spravodlivé obchodné podmienky.



Altmaier sa v stredu, na začiatku svojej trojdňovej návštevy, stretol s vedúcim Štátnej správy pre reguláciu trhu Siao Ja-čchingom a podpísal dohodu o spolupráci.



Očakáva sa, že okrem rozšírenia bilaterálnych hospodárskych vzťahov bude Altmaier diskutovať s hostiteľmi aj o obchodnej vojne medzi USA a Čínou.



"Čína a Európska únia sú na jednej strane partnermi, ale aj konkurentmi," povedal Altmaier.



Čína je tiež najväčším obchodným partnerom Nemecka, zdôraznil minister, podľa ktorého je preto potrebné ešte viac prehĺbiť dobré hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami.



„Potrebujeme rovnaké podmienky bez diskriminácie a znevýhodnení,“ povedal Altmaier.



Altmaier má tiež na programe stretnutie s vplyvným ministrom priemyslu a informačných technológií Miaom Wejom a ministrom obchodu Čungom Šanom.



A v stredu večer miestneho času ho očakáva predseda najvyššieho hospodárskeho riadiaceho orgánu - Národnej komisie pre rozvoj a reformu Che Li-feng.



Je to už druhá návšteva Altmaiera v Číne za pár mesiacov. Naposledy bol v Pekingu v apríli, keď sa zúčastnil na druhom fóre venovanom novej Hodvábnej ceste (Belt and Road).



Nemecký minister bude rokovať aj s čínskym vicepremiérom Lioum Che predtým, než odcestuje do Šanghaja.



Hodnota bilaterálneho obchodu medzi Čínou a Nemeckom dosiahla vlani približne 199,3 miliardy eur.