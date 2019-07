P. Altmaier varoval pred stratou kontaktov s technológiami budúcnosti

Aj v Nemecku jestvuje mnoho výskumných ambícií veľkých výrobcov automobilov, ktorí sa zaoberajú vývojom autonómnych vozidiel.

San Francisco 9. júla (TASR) – Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier varoval pred tým, aby Nemecko nestratilo kontakt vo vývoji autonómne jazdiacich automobilov. „Nemôžeme stratiť istotu váhaním, my nesmieme dopustiť, aby sme zaostali, ale musíme pridať do kroku," uviedol v pondelok (8. 7.) politik CDU v San Francisku, kde začal päťdňovú pracovnú cestu po Spojených štátoch.



Minister sa v autonómnom aute firmy Zoox odviezol na testovacej jazde. Po jej skončení uviedol, že to bol pôsobivý zážitok.



Aj v Nemecku jestvuje mnoho výskumných ambícií veľkých výrobcov automobilov, ktorí sa zaoberajú vývojom autonómnych vozidiel. „Kto nakoniec v tejto oblasti zvíťazí, to v tejto chvíli ešte nie je jasné". V Nemecku sa budú musieť vytvoriť rámcové podmienky, ktoré umožnia, aby sa nové systémy dostávali do praxe ako prvé," povedal Altmaier.



Autonómne jazdy a umelá inteligencia sú ťažiskom a ústrednou časťou Altmaierovej priemyselnej stratégie. Minister v nej pripisuje aktívnejšiu úlohu aj politikom.



Altmaier zostáva do utorka v Silicon Valley. Bude hovoriť so zástupcami firiem z oblasti informačných technológií a z výskumných centrál. V stredu a vo štvrtok (10. a 11. 7.) bude rokovať s vládnymi predstaviteľmi vo Washingtone.