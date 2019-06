P. Bálint: Globálnu ekonomiku čaká recesia v prvom kvartáli 2020

Eskalujúca obchodná vojna vo svete a čoraz bližší tvrdý brexit zhoršujú ekonomické vyhliadky v eurozóne. Je to predzvesť krízy? Odpovedal partner hedžového fondu Infinity Capital Group Peter Bálint.

Bratislava 24. júna (Tablet.TV) - Najmä prelom mája a júna veľmi zmenil situáciu vo svetovej ekonomike a recesia je nevyhnutná. „Očakávanie obchodnej dohody medzi Čínou a USA padlo. Obchodná vojna má negatívny vplyv na export aj indexy dôvery v ekonomike. Čínsky i juhokórejský export majú vážne problémy. V USA sa pätina ekonomiky už nachádza v recesií, prudko spomalil spracovateľský priemysel a stavebníctvo. Zmenila sa aj výnosová krivka medzi krátkodobými a dlhodobými úrokmi. Výnosy na desaťročných dlhopisoch klesli pod 2% a to je signál, že dlhopisový trh očakáva blížiacu sa recesiu,“ upozornil Bálint, podľa ktorého sa v najbližšom polroku i na začiatku 2020 v globálnej ekonomike stretne viacero negatívnych faktorov.



„Recesia je nevyhnutná. Myslím si, že k nej dôjde v prvom kvartáli 2020. Ekonomické spomaľovanie, ktorého sme svedkom v súčasnosti, sa prehupne do recesie. Silnieť bude vplyv obchodnej vojny i pravdepodobného brexitu. Dá sa očakávať, že súčasný rast akcií nevydrží, keď prídu ekonomické výsledky firiem v treťom kvartáli, tak akciový trh padne. Rovnako je príznakom blížiacej sa recesie vysoká cena zlata na svetových trhoch. Zlato je momentálne na päťročných maximách,“ zdôraznil Bálint.







Recesia by však nemala dosiahnuť parametre finančnej krízy z roku 2008, skôr sa bude podobať na spľasnutie internetovej bubliny z rokov 2001-2003. „Vtedy to bola krátka a pomerne plytká recesia. Blížiaca sa recesia nebude mať fatálny dosah na reálnu ekonomiku. V USA je rekordne nízka nezamestnanosť, 3,6%. Tá sa môže zvýšiť napríklad na 6%. Jej rast bude vyzerať hrozivo, ale v skutočnosti sú to stále lepšie čísla ako boli napríklad v roku 2014,“ dodal Bálint.



Negatívnych správ vo svetovej ekonomike pribúda. Nemecký vplyvný inštitút Ifo varoval, že recesia v nemeckej výrobe sa začína šíriť do iných sektorov.



Nemeckí exportéri zápasia so slabším zahraničným dopytom, obchodnými spormi a neistotou pri podnikaní, ktorú spôsobil očakávaný odchod Británie z Európskej únie (EÚ). Negatívny vplyv týchto externých faktorov znamená, že nemecká ekonomika pravdepodobne v tomto roku dosiahne len slabý rast.