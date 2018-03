Greksa: List starostov o nespokojnosti s prípravou R2 je prekvapujúci

Predstavitelia samospráv vyjadrili nespokojnosť s prípravou 4 úsekov od Lovinobane v Lučeneckom okrese po Figu v Rimavskosobotskom okrese.

Mýtna 1. marca (TASR) – Za prekvapujúci krok považuje starosta Mýtnej v okrese Lučenec a vedúci pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred Pavel Greksa otvorený list 85 primátorov a starostov Gemera a Malohontu premiérovi Robertovi Ficovi. Predstavitelia samospráv v ňom vyjadrili svoju nespokojnosť s prípravou štyroch úsekov rýchlostnej cesty R2 od Lovinobane v Lučeneckom okrese po Figu v Rimavskosobotskom okrese a obávajú sa, že ich projektové dokumentácie nebudú hotové v stanovených termínoch.



"Ich vyjadreniam skutočne nerozumiem. Veď je to len pár dní, ako šéf rezortu dopravy a výstavby Árpád Érsek v Mýtnej ubezpečil starostov, že sa programové vyhlásenie vlády, týkajúce sa výstavby rýchlostných ciest, splní v plnom rozsahu. Napokon, vypísanie tendra na úsek Mýtna – Tomášovce je toho dôkazom," podotkol Greksa a doplnil, že podľa vyjadrenia ministra by tento a budúci rok by mali byť vypísané súťaže aj na ďalšie úseky R2 za Lučencom, napríklad Bátka – Figa.



V tejto súvislosti Greksa pripomenul aj minuloročnú verejnú diskusiu v Rimavskej Sobote. "Práve tam zástupca Národnej diaľničnej spoločnosti, ako aj splnomocnenec vlády pre výstavbu rýchlostných ciest na Slovensku Igor Janckulík podrobne informovali o stave pripravenosti a možnostiach výstavby R2 od Zvolena po Košice," uviedol vedúci pracovnej skupiny.



Ako sám povedal, myslí si, že podpísaní starostovia boli ovplyvnení určitými osobami, ktoré majú záujem vyvolať napätie medzi obcami a vládou. "Ja by som skôr takýto list adresoval niektorým opozičným parlamentným stranám, ktoré spochybňujú potrebu výstavby R2 v tomto úseku," zakončil Greksa.



TASR sa pokúsila získať i stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ako aj premiéra Roberta Fica. Jeho hovorkyňa Beatrice Szabóová TASR odkázala na MDV SR, to zatiaľ k veci neposkytlo svoje stanovisko.