P. Javorčík: EÚ dúfa, že USA udelia Európe výnimku z dovozných ciel

Vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ priznal, že lídri sa budú musieť popasovať s otázkou, ako procesne uchopiť prípravu záverov.

Brusel 22. marca (TASR) - Summit EÚ, ktorý začne vo štvrtok poobede v Bruseli, má nečakanú dynamiku kvôli tomu, že premiéri a prezidenti čakajú na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom dovozných ciel, ktoré chcú USA zaviesť na európsku oceľ a hliník. Uviedol to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová vo štvrtok vo Washingtone, kde rokuje s predstaviteľmi americkej administratívy o výnimke pre EÚ, vyjadrila opatrný optimizmus, že americký prezident Donald Trump udelí Únii výnimku z colného zaťaženia, čiže z 25-% cla na oceľ a 10-% cla pre hliník. Nové americké clá majú začať platiť v piatok 23. marca.



"Dúfame, že tieto rokovania povedú k pozitívnemu výsledku, čo by znamenalo, že EÚ bude vyňatá z amerických opatrení, ale múdrejší budeme v priebehu štvrtka alebo piatka," dodal Javorčík.



Kvôli časovému posunu sa lídri EÚ o definitívnom rozhodnutí Trumpa dozvedia až v noci zo štvrtka na piatok, pričom závery zo summitu venované debatám o ekonomickej a obchodnej politike EÚ by mali uzrieť svetlo sveta už vo štvrtok večer.



Javorčík priznal, že lídri sa budú musieť popasovať s otázkou, ako procesne uchopiť prípravu záverov. Zároveň priznal, že hlavy vlád a štátov majú pripravené oba scenáre, aj ten, ktorý ráta s tým, že USA neudelia Únii výnimku na clá pre oceľ a hliník.



"Sme ako Únia pripravení na jeden aj druhý scenár. V tom negatívnejšom prípade EÚ zaháji konanie na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO)," povedal Javorčík. Dodal, že prípadné európske protiopatrenia budú v súlade s pravidlami WTO, vrátane zoznamu amerických produktov, ktoré by EÚ podrobila vyšším tarifným sadzbám.



Podľa neho Únia, aj ak dostane výnimku, sa bude musieť prispôsobiť zmene obchodných tokov, ktoré nastanú zásluhou americkej politiky. Javorčík spresnil, že Únia musí byť pripravená na zavedenie určitých poistiek, aby mohla čo najlepšie čeliť zmene obchodných tokov vo svete.



spravodajca TASR Jaromír Novak