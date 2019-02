P. Kažimír bude novým guvernérom NBS

Do kresla má zasadnúť od 1. júna tohto roka.

Bratislava 27. februára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) súčasného ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD). Do kresla má zasadnúť od 1. júna tohto roka.



"Vyhovel som žiadosti ministra financií Petra Kažimíra, po dohode s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD), o neskorší odchod ministra financií z vlády a nástup do funkcie guvernéra. Hovoril som o tom aj s doterajším guvernérom NBS Jozefom Makúchom, ktorý je pripravený viesť naplno inštitúciu ďalej až do nástupu nového guvernéra," uviedol v stanovisku pre médiá Kiska.



Post viceguvernéra NBS ostane zatiaľ neobsadený. Hovorca prezidenta Roman Krpelan uviedol, že hlava štátu zatiaľ o Jozefovi Hudákovi, ktorý do tejto funkcie kandiduje, nerozhodol.



Súčasný guvernér NBS Jozef Makúch oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS, že chce z tohto postu predčasne odísť. Oficiálne sa pritom malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021. Makúch plánuje po skončení v NBS pôsobiť na akademickej pôde. "Na najbližšie tri roky viem, čo budem robiť, budem robiť hosťujúceho profesora na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity," poznamenal už začiatkom roka Makúch. Viackrát sa vyjadril, že považuje Kažimíra za dobrého nástupcu.



Makúch sa však staval kriticky k Hudákovi. Spolu s opozíciou ho kritizoval za kvalifikáciu. Hudák na poslednom stretnutí s prezidentom uviedol, že diskutovali o viacerých témach, napríklad o vývoji ekonomiky, o vzťahoch, o víziách, ale aj o určitých stratégiách a celkovej situácii, ktorá panuje na Slovensku a vo svete. "Prešli sme si viacero okruhov. Vcelku som spokojný, posledné slovo bude mať pán prezident, on sa rozhodne," zhodnotil začiatkom februára Hudák.