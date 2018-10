P. Kažimír: Cieľom ministerstva financií je regulovať hazard

Máme pred sebou dva, tri týždne času, kde môžeme veci zmeniť, nie som pripravený zákon stiahnuť, reagoval v záverečnom slove k novele Kažimír.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR je otvorené diskutovať s poslancami o možných úpravách v novele zákona o hazardných hrách. Uviedol to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý upozornil na to, že cieľom ministerstva je regulovať online hazard.



"Sme pri prvom čítaní, zákon ešte prejde zmenami, na ktorých sa bude pracovať spolu aj s niektorými poslancami, či už pri budovaní úradu, kontrole rady, alebo v oblasti regulácie marží. Máme pred sebou dva, tri týždne času, kde môžeme veci zmeniť, nie som pripravený zákon stiahnuť," reagoval v záverečnom slove k novele Kažimír.



Tiež upozornil na to, že v pléne zazneli nepravdy, nakoľko novelou rezort nevstupuje do petičného práva pri hazarde, napriek tomu, že ho k tomu vyzývala Generálna prokuratúra počas pripomienkového konania. "Obce samotné nechcú rozhodovať o tom, kde by mal hazard byť, alebo nie, pretože to pre nich znamená príjem, majú svoj volebný cyklus a z času na čas sú vystavovaní otázkam, čo chcú a nechcú mať vo svojej dedine," priblížil Kažimír.



Cieľom ministerstva je tiež reguláciu v oblasti hazardu zvyšovať. "V oblasti tzv. starého hazardu tie kroky sú, 12 dní zákazu hazardu v roku je úplne nová regulácia. Obec si môže vlastným VZN rozhodnúť, že 12 dní v roku, napríklad počas dňa poberania dávok, môžu hazard zakázať vo svojej obci. Je to na nich. Toto tu nikdy nebolo," vysvetlil Kažimír.



Mohol by sa tiež rozšíriť register o ďalšie vylúčené osoby, ktoré by nemohli hrať. Napríklad o ľudí, ktorí neplatia výživné na dieťa. "Môžeme hovoriť o reguláciách, ale stále nie sme schopní regulovať internet ako čínski komunisti. Aj po tom, čo dva roky blokujeme web stránky nelegálnych prevádzkovateľov hier, všetci, ktorí hrajú cezhranične, porušujú zákon. Tieto objemy v hrách sú v desaťtisícoch ľudí. Čo je lepšie pre osud rodín? Ak sa budeme na to ďalej pozerať a dovolíme im cezhranične hrať, alebo to zlegalizujeme, vyberieme peniaze na licencii a dostaneme to pod kontrolu národnej regulácie?" dodal Kažimír. Fiškálny príjem pre rozpočet je podľa neho druhotný. "Primárna úloha je dostať práve tento typ hrania pod kontrolu, ktorú dnes nemáme," dodal minister.