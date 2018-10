P. Kažimír: Finančná správa by mala na podozrenia J. Rajtára reagovať

Rajtár zároveň vyzval Kažimíra, aby odvolal z funkcie šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa, nakoľko jeho úrad by mal údajne tieto obchody prehliadať.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) očakáva, že finančná správa preverí podozrenia týkajúce sa možných podvodov s investičným zlatom na Slovensku. Upozornil na ne v piatok poslanec SaS Jozef Rajtár spolu s bývalým námestníkom generálneho riaditeľstva Colnej správy Petrom Cvikom.



Rajtár zároveň vyzval Kažimíra, aby odvolal z funkcie šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa, nakoľko jeho úrad by mal údajne tieto obchody prehliadať. "Stále musím pripomínať predstaviteľom opozície, že musia vnímať zákony. Tie hovoria o tom, že finančná správa je samostatná. Náš vzťah je cez tvorbu zákonov, kvôli odporúčaniam, metodológii a menujem prezidenta, resp. prezidentku finančnej správy. To je asi tak všetko," reagoval na tlačovej konferencii Kažimír.



Šéf rezortu financií však dúfa, že finančná správa podozrenia preverí. "Predpokladám, že finančná správa na takéto odhalenie, lebo tých je tu stále niekoľko, bude reagovať. Bude zaujímavé, aký bude výsledok a pevne verím, že ak by to nebola pravda, tak sa dotyční ospravedlnia, lebo neustále nahlodávajú dôveryhodnosť tej inštitúcie. Ak to je pravda, tak to treba vyšetriť a chytiť tých ľudí, ktorí sa na tom podieľajú, alebo to prehliadajú," dodal Kažimír.