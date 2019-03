P. Kažimír o novom ministrovi: Pre financie je kľúčová dôveryhodnosť

Kažimír by sa mal stať guvernérom NBS od 1. júna tohto roka. Po stredajšom rokovaní vlády zopakoval, že stále je vo funkcii ministra a má všetky kompetencie ako doteraz.

Bratislava 6. marca (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) nechce dávať odporúčania, kto by mal po ňom prevziať jeho funkciu, keď sa stane guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Nominovať nového ministra musí podľa jeho slov strana Smer-SD, a to po dohode s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).



Kažimír by sa mal stať guvernérom NBS od 1. júna tohto roka. Po stredajšom rokovaní vlády zopakoval, že stále je vo funkcii ministra a má všetky kompetencie ako doteraz. Vyjadril sa tiež, že nechce dávať odporúčania koaličnému Smeru-SD, ktorému patrí podľa koaličnej dohody kreslo ministra financií. "Vzhľadom na spôsob a formu, akou opúšťam tento rezort, by nebolo seriózne, aby som hovoril teraz svojej strane ešte stále, lebo budem musieť odísť z politiky, aby som dával nejaké tipy a odporúčania. Kľúčová pre naše verejné financie je dôveryhodnosť," podotkol však Kažimír.



Na mene jeho nástupcu sa tak musí v prvom rade dohodnúť strana. "Takouto nomináciou sa podľa stanov strany musí zaoberať predsedníctvo a musí byť dohoda medzi premiérom a šéfom strany, ktorá nominuje, o tom kedy a koho navrhne. Potom treba o tom informovať prezidenta SR," upozornil Kažimír. Naznačil však, že ak bude termín 1. júna realitou, tak sa "nehodlá zdržať na rezorte financií do konca mája". "Je to medzi premiérom a šéfom strany Smer-SD Robertom Ficom," poznamenal Kažimír.



Prezident SR Andrej Kiska koncom februára oznámil, že vymenuje Kažimíra do funkcie guvernéra a nahradí tak súčasného Jozefa Makúcha. Kažimír avizoval, že chce v novej funkcii pokračovať v modernizácii NBS a pripraviť ju na nástup nových technológií a digitalizácie.