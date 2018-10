P. Kažimír odovzdal v Indonézii humanitárnu pomoc po zemetrasení

V Kambodži prijme podpredsedu vlády SR jeho veličenstvo kráľ Norodom Sihamoni a minister absolvuje aj rokovania s podpredsedom vlády, ministrom financií a hospodárstva.

Bratislava 11. októbra (TASR) - Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) odcestoval na pracovnú cestu do Indonézie a Kambodže. Cesta má podľa rezortu financií aj humanitárny rozmer.



"V Jakarte minister odovzdal materiálnu pomoc zemetrasením postihnutému regiónu. Následne sa zúčastní výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB)," opísali z tlačového odboru rezortu financií.



V Kambodži prijme podpredsedu vlády jeho veličenstvo kráľ Norodom Sihamoni a minister absolvuje aj rokovania s podpredsedom vlády, ministrom financií a hospodárstva. Spolu s oficiálnou delegáciou ministerstva financií sa cesty zúčastňuje aj 23-členná podnikateľská misia.



Prvou zastávkou slovenskej delegácie je podľa ministerstva financií hlavné mesto Indonézie Jakarta. "Slovenská vláda ponúkla Indonézii, ktorú zasiahla v uplynulých dňoch živelná katastrofa, humanitárnu pomoc. Minister financií odovzdal vo štvrtok zástupcom indonézskej vlády dvanásť prenosných veľkokapacitných ubytovacích zariadení, veľkokapacitných stanov v hodnote takmer 14.000 eur," priblížili z tlačového odboru.



Okrem humanitárnej pomoci je Slovensko podľa rezortu pripravené ponúknuť európskemu mechanizmu civilnej obrany voľnú kapacitu slovenského špeciálu na prípadnú evakuáciu ľudí z postihnutých ostrovov do záchytných miest a stredísk, kde im môže byť poskytnutá potrebná pomoc a z ktorých môžu byť následne prepravení do rodných krajín, napríklad do Európy.



"Verím, že aj touto formou pomôžeme ľuďom a krajine, ktorú zasiahla živelná katastrofa," uviedol minister Kažimír. Po návšteve Jakarty sa delegácia ministerstva financií presunie na výročné zasadnutie MMF a SB do Nusa Dua.



"Podnikateľská misia organizovaná Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zostáva v Jakarte, kde sa zúčastní podnikateľského fóra. Celkovo 23 slovenských spoločností sa predstaví indonézskym partnerom," doplnilo ministerstvo. Ide o firmy pôsobiace najmä v potravinárskom, strojárskom či drevárskom priemysle, energetike a informačno-komunikačných technológiách.



Niektoré z firiem už podľa ministerstva v Indonézii pôsobia a misiu chcú využiť na rozšírenie spolupráce. "Ostatní majú záujem využiť rokovania na preskúmanie možností exportovať svoje tovary na tieto trhy. Záujem z indonézskej strany je najmä o oblasť potravinárstva a energetiky, a to predovšetkým v oblasti exportu indonézskej kávy na Slovensko," vysvetlili z tlačového odboru.