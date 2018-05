P. Kažimír rokoval v Nemecku o integrácii aj budovaní bankovej únie

Slovensko a Nemecko rovnako zdieľajú názor, že je do konca júna potrebné vyjasniť si a aktualizovať tzv. reformnú cestovnú mapu.

Bratislava/Berlín 4. mája (TASR) - Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) sa v piatok v Berlíne stretol so svojím nemeckým kolegom Olafom Scholzom. Na stretnutí hovorili o témach súvisiacich s integráciou eurozóny a návrhu nového viacročného rozpočtu pre Európsku úniu zverejneného v stredu (2.5.) Európskou komisiou.



Na svojom prvom spoločnom bilaterálnom rokovaní sa obaja ministri zhodli na potrebe pokračovania integračného procesu, vrátane nutnosti dobudovania bankovej únie. Slovensko a Nemecko rovnako zdieľajú názor, že je do konca júna potrebné vyjasniť si a aktualizovať tzv. reformnú cestovnú mapu.



Súčasťou stratégie je aj reforma Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), teda tzv. trvalého eurovalu. Obaja ministri sa zhodli na nutnosti transformácie ESM na tzv. Európsky menový fond. Kedy sa tak stane a aké právomoci a funkcie budú túto zmenu sprevádzať, zostáva otvorené. "Je nevyhnutné dosiahnuť pokrok, a to čím skôr. Dúfam, že v júni budeme mať jasnejšie kam kráčame, kedy sa tam plánujeme dostať a čo všetko budeme k tomu potrebovať," uviedol v stanovisku pre médiá Kažimír.



Obe strany deklarovali ochotu pokračovať v diskusiách o vytvorení tzv. fondu ochrany vkladov na celoeurópskej úrovni (EDIS). Diskusie venujúce sa potrebe znižovania rizík európskeho finančného sektora však nepokročili dostatočne pre spustenie EDIS v blízkej budúcnosti.



Návrh nového viacročného finančného rámca pre Európsku úniu na roky 2021 až 2027 vytvára pre oboch ministrov štartovaciu čiaru pred nadchádzajúcimi rokovaniami členských štátov. Pre slovenskú stranu zostáva jednou z kľúčových priorít, aby nastavenie nového rozpočtu EÚ neohrozilo ekonomickú konvergenciu.