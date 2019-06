P. Kažimír sa ujal postu guvernéra NBS, zameria sa na viaceré oblasti

Do funkcie ho v pondelok prišiel uviesť aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Bratislava 3. júna (TASR) - Exminister financií Peter Kažimír sa ujal od 1. júna funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). V najbližších dňoch sa plánuje vzdať členstva v strane Smer-SD. Do funkcie ho v pondelok prišiel uviesť aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Kažimír uviedol, že sa chce zamerať na digitalizáciu platobných služieb, chce pokračovať aj v opatreniach zameraných na ochranu finančných spotrebiteľov, ale aj na zlepšenie analytickej činnosti NBS.



"Urobím všetko pre to, aby som pomohol NBS sa pripraviť na novú dobu. Je spojená s novými digitálnymi platobnými platformami, novými spôsobmi fungovania obchodných modelov vo finančnom sektore. Na prvom mieste vždy bola a bude stabilita finančného sektora," skonštatoval v pondelok nový guvernér Kažimír. Za dôležité považuje aj zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku. "V neposlednom rade je dôležitá aj ochrana spotrebiteľa. Budem sa pokúšať so svojimi kolegami z bankovej rady pracovať na tom, aby bola NBS atraktívna pre veľmi schopných Slovákov, ale aj zahraničných expertov. Chceme sa viac venovať analytickej práci. Chceme byť pevnou súčasťou toho, čo je základom pre rozhodovanie menovej politiky ECB. Nechceme byť len pozorovateľmi týchto rozhodnutí," avizoval Kažimír.



Hneď v prvých dňoch ho čakajú zahraničné pracovné cesty, vycestuje do Vilniusu na mimoriadne rokovanie Rady guvernérov centrálnych bánk, navštívi rakúsku centrálnu banku, ale aj sídlo Európskej centrálnej banky. "Teším sa na toto obdobie. V politike som bol 13 rokov. Rozhodol som sa reagovať na ponuku, ktorá sa vytvorila rezignáciou Jozefa Makúcha. Končím v politike," zhodnotil Kažimír s tým, že už sa vzdal mandátu poslanca v parlamente, následne ministrovania na rezorte financií. Členstva v strane sa vzdá v najbližších dňoch.



Premiér skonštatoval, že NBS plní dôležitú funkciu. "Naďalej bdie nad zdravím finančného trhu, bezpečnosťou finančných prostriedkov všetkých občanov, dohliada nielen nad bankami, ale všetkými finančnými inštitúciami. Preto výzvy, ktoré stoja pred novým guvernérom sú naozaj dôležité," uviedol premiér s tým, že je dôležité, aby funkciu vykonával v súlade so zákonmi a Ústavou SR. "NBS vždy bola aj bude nezávislým orgánom od politickej moci. Odchádzajúci guvernér zastával tento post viac ako jedno funkčné obdobie a počas jeho pôsobenia si banka plnila úlohy ako má a dôstojné postavenie a dôveru získala aj na medzinárodnom poli," zhodnotil Pellegrini, ktorý poďakoval za roky práce v NBS exguvernérovi Jozefovi Makúchovi.



Ten skonštatoval, že do NBS prišiel po prijatí eura na Slovensku, následne sa museli centrálne banky popasovať s finančnou krízou. "Prijatých bolo veľa potrebných a neštandardných opatrení, ktoré mali zmysel a splnili svoju úlohu. Sme v etape, keď odchádzame od týchto opatrení," zhodnotil Makúch. V rámci NBS bolo prijatých niekoľko opatrení v oblasti platobného styku. "Výrazne sme ho zmodernizovali, hlavné významné banky na Slovensku sú dohliadané z Frankfurtu za účinnej podpory NBS, prijali sme ochranu spotrebiteľa, čo je dôležitá a náročná práca, ktorú dopĺňame aj o vzdelávanie finančného spotrebiteľa," vymenoval Makúch. Podľa neho bude Kažimíra blízka najmä téma zavádzania fintechov v oblasti platobných služieb.