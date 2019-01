P. Korbačka má väčšinu v podniku so spoločnosťou Sonae Sierra

Spoločnosť Sonae Sierra v správe na svojom oficiálnom webe uviedla, že podľa akvizičnej zmluvy má developer Korbačka podiel 87,5%, pričom ona vlastní podiel 12,5% a poskytuje všetky služby riadenia.

Bratislava 21. januára (TASR) – Dohodu o spoločnom podnikaní, ktorá sa týka troch etablovaných nákupných centier v Španielsku, podpísal s medzinárodnou maloobchodnou realitnou spoločnosťou Sonae Sierra slovenský developer Peter Korbačka. Médiá o tom informoval mediálny zástupca spoločnosti Eurovea. Akvizícia bola úspešne ukončená koncom roka 2018.



Spoločnosť Sonae Sierra v správe na svojom oficiálnom webe uviedla, že podľa akvizičnej zmluvy má developer Korbačka podiel 87,5%, pričom ona vlastní podiel 12,5% a poskytuje všetky služby riadenia. Cena transakcie je 485 miliónov eur. Ide o nákupné centrá v mestách Zaragoza, Camargo a Barakaldo. Celkovo vlastní 44 nákupných centier s trhovou hodnotou 7 miliárd eur.



Podľa Korbačku je Španielsko jeden z najstabilnejších trhov v oblasti nehnuteľností v Európe a rozšírenie portfólia je strategickým rozhodnutím. „Naším partnerom je spoločnosť Sonae Sierra, s ktorou spolupracujeme na projekte Eurovea a Eurovea 2 už od roku 2014," konštatoval Korbačka, ktorý je predseda predstavenstva bratislavskej spoločnosti Eurovea a trnavskej City-Aréna PLUS.



Predseda predstavenstva Sonae Sierra Pedro Caupers dodal, že investície budú smerovať do renovácií, má sa zmeniť mix nájomníkov pre celkové zvýšenie kvality pre zákazníkov. "Veríme, že v prípade tohto partnerstva ide o dlhodobú spoluprácu nielen v rámci Španielska, ale do budúcnosti snáď v iných európskych mestách," uzavrel.