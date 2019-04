P. Kováčik: Bytové domy sú záležitosťou developerov a realitného trhu

Dopyt je všeobecne väčší v ekonomicky silných regiónoch, ako sú oblasť západného Slovenska, Nitry a tiež v okolí veľkých miest ako Prešov a Košice.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Bytové domy sú záležitosťou developerov a realitného trhu, pričom dopyt je veľmi závislý od ekonomickej sily konkrétneho regiónu. Rodinné domy sú väčšinou vecou individuálnej bytovej výstavby. Ich výstavba súvisí s hospodárskym rastom a ochotou obyvateľstva investovať do vlastného bývania. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.



Dopyt je všeobecne väčší v ekonomicky silných regiónoch, ako sú oblasť západného Slovenska, Nitry a tiež v okolí veľkých miest ako Prešov a Košice. "Podstatne menší, až nulový dopyt je v menších mestách najmä na strednom a východnom Slovensku. V rámci migrácie za prácou vnímame aj prebytok bytov, respektíve opustené byty, ktoré nemajú využitie v mestách s nízkou ekonomickou aktivitou predovšetkým na východnom Slovensku," priblížil Kováčik.



Problém Bratislavy a niektorých silných regiónov je podľa neho legislatívny. Špeciálne v Bratislave je získanie stavebného povolenia také komplikované a zdĺhavé, že sa nedarí pripravovať dostatok bytov. "To, čo je prioritou pre efektívnu podporu ekonomiky Slovenska, je predovšetkým podpora nájomného bytového bývania, ktoré podstatne výraznejšie podporuje mobilitu pracovnej sily ako bývanie v osobnom vlastníctve," konštatoval.



V súčasnosti treba pracovať na komplexných finančných nástrojoch podpory nájomného bývania. Nielen dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR a zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale aj daňové a finančné úľavy pomôžu vyriešiť súčasný nedostatočný záujem verejných aj súkromných investorov o nájomné bývanie, uzavrel prezident ZSPS.