P. Mihók: ČR pomáhajú s nedostatkom pracovnej sily Slováci

Žilina 5. júna (TASR) – Slovenská aj česká ekonomika v súčasnosti zápasia s nedostatkom pracovnej sily. Výhodou Českej republiky voči Slovensku pritom je, že do nej chodí pracovať mnoho Slovákov, čo neplatí opačne. Počas Česko-Slovenského ekonomického a podnikateľského fóra, ktoré sa v pondelok (4.6.) uskutočnilo v Žiline pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, to povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Peter Mihók.



"Čo nás mrzí, je odliv kvalifikovanej pracovnej sily. Nielen s úplným stredoškolským odborným vzdelaním, ale študentov. Dnes máme tisíce slovenských študentov v ČR. Veľa z nich tam potom zostáva, čím plnia medzeru v nedostatku pracovných síl," podotkol Mihók.



Podľa námestníka ministra priemyslu a obchodu Českej republiky (ČR) Ondřeja Malého by sa dalo povedať, že v českom hospodárstve je zo Slovenska najväčší záujem o Slovákov. "Rozumiem, že vám prekáža celý rad študentov zo Slovenska v Brne. To je jedna z vecí, ktorá nás bude trocha rozdeľovať," uviedol Malý.



Viceprezident Hospodárskej komory ČR Michal Štefl doplnil, že každý český podnikateľ sa radšej spojí so slovenskými podnikateľmi, ako s podnikateľmi z iných štátov. "Či už z dôvodu tradície alebo lenivosti, pretože úlohu zohrávajú aj jazykové bariéry. A domnievam sa, že to má aj citovú väzbu. Predsa len, Slovákov máme najradšej," zdôraznil Štefl.



Vytvorenie Československa alebo samostatnej Slovenskej a Českej republiky dopadlo podľa neho ekonomicky veľmi dobre. "Samozrejme, súčasne prebiehala transformácia a privatizácia nie vždy dopadla najlepšie. Značky ako je Královopolské strojárne, Zbrojovka, Chepos či Chemont dostali pomerne silno na frak. Ale na zvyškoch týchto veľkých výrobno-hospodárskych jednotiek sa rozbehlo budovanie malých a stredných firiem. K reálnemu rozpadu federálnej ekonomiky nedošlo z toho dôvodu, že nadväznosť slovenských a českých podnikov na seba bola príliš veľká," dodal Štefl s tým, že celý rad podnikov v ČR vlastnia Slováci a na Slovensku naopak vlastnia celý rad podnikov Česi.



Česko-Slovenské ekonomické a podnikateľské fórum zorganizovala SOPK a Hospodárska komora ČR. Časť tvorilo ekonomické fórum, venované vystúpeniam hostí, následne sa stretli zástupcovia slovenských a českých firiem v rámci B2B rokovaní.