P. Pellegrini: Čaká nás rozhodnutie, čo s bratislavským letiskom

Bratislava 15. októbra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) pokračuje v tom, aby dokončil štúdiu, ktorá posudzuje ďalšie možnosti riešenia Letiska Milana R. Štefánika v Bratislave. "Čaká nás, a možno to budem avizovať dopredu, naozaj definitívne rozhodnutie, čo s bratislavským letiskom," konštatoval na pondelkovom kontrolnom dni na ministerstve dopravy predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).



Štúdia má posúdiť varianty smerovania letiska v slovenskom hlavnom meste. Napríklad, či sa prenajme formou koncesie alebo či ho bude prevádzkovať zahraničná spoločnosť s podmienenými veľkými investíciami.



"Pretože slovenské letisko bude musieť do budúcna investovať značnú časť peňazí a bude na rozhodnutí štátu, či tak urobí z vlastných zdrojov alebo po vzore štandardných veľkých medzinárodných letísk môže zveriť správu tohto letiska do rúk profesionálnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá možno ešte zvýši objem prepravy tovaru a prepravy ľudí," opísal Pellegrini.



Zároveň však zdôraznil, že v žiadnom prípade nepôjde o privatizáciu letiska. Letisko totiž podľa jeho slov patrí medzi prioritný infraštruktúrny majetok štátu a vláda nikdy nedovolí, aby ho vlastnila tretia osoba.



"Navždy bude v rukách štátu, ale o prevádzke môžeme hovoriť. Či je ho štát schopný prevádzkovať rovnako efektívne a je schopný platiť veľké investičné náklady, alebo tak urobí už možno nejaký koncesionár, ktorý by mohol vzísť z veľkého medzinárodného tendra," priblížil predseda vládneho kabinetu. To sú však podľa neho otázky, o ktorých ešte bude rokovať vláda.



Zámer ministra Érseka riešiť situáciu na bratislavskom letisku nadväzuje na kroky jeho predchodcov. S analýzou bratislavského letiska a hľadaním riešenia pre jeho ďalší rozvoj sa totiž začalo ešte pred niekoľkými rokmi, keď ministerstvo dopravy viedol Ján Figeľ (KDH). Už vtedy sa spomínala možnosť jeho 30-ročného prenájmu.



S analyzovaním sa následne pokračovalo aj vtedy, keď bol ministrom Ján Počiatek (Smer-SD). Ten videl pre rozvoj bratislavského letiska ako najzmysluplnejšie riešenie nájdenie strategického partnera.