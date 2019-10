P. Pellegrini: Ekonomika sociálne opatrenia hravo zvládne

Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika hravo zvládne sociálne opatrenia, ktoré sú na stole. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Spomalenie ekonomiky mení aj parametre rozpočtu, ktorý už mal byť vyrovnaný, slovenské verejné financie sú však podľa neho stále veľmi zdravé.



“Ak by malo mať Slovensko nulu na úkor toho, že poškrtáme sociálne opatrenia, ktoré smerujú k ľuďom, takúto nulu nechcem,” uviedol Pellegrini v diskusnej relácii TA3 V politike. Pripomenul, že Slovensko tento aj budúci rok míňa v skutočnosti menej, ako vyberie. “Keby sme nemuseli splácať staré dlhy, tak by Slovensko malo prebytok,” upozornil.



Rozpočet mal byť tento rok pôvodne vyrovnaný, aktuálny oficiálny odhad je deficit na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rozpočet na budúci rok, ktorý tento týždeň schválila vláda, počíta so schodkom 0,49 %. “Dnes počítame s polovičným rastom, preto je logické, že sa menia aj parametre rozpočtu. Ale nie je to žiadna dráma,” zdôraznil premiér.



Ak výdavky smerujú k tomu, že ľudia budú mať viac peňazí, je to podľa neho správna cesta. “Neprejedajú sa tu peniaze, zostávajú u ľudí. Ak zostávajú u ľudí, alebo idú do investícií, je to fajn,” dodal Pellegrini.