P. Pellegrini považuje zneužívanie agrodotácií za neprípustné

Ak sa potvrdí zodpovednosť členov Smer-SD, budú musieť stranu opustiť.

Bratislava 23. marca (TASR) - Podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) je zneužívanie agrodotácií absolútne neprípustné. Ak sa potvrdí, že sa ho dopustili jeho stranícki kolegovia, budú musieť stranu opustiť. Povedal to v piatok v Rádiu Expres.



"Ja sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby sa takéto veci riešili tak, ako sa majú. Ak by sa preukázalo, že v tom môžu mať prsty aj niektorí z našich regionálnych predstaviteľov strany, tak bude trvať veľmi krátko a naše stranícke kruhy opustia," uviedol Pellegrini.



Na podvody s agrodotáciami, do ktorých by mala byť zapojená aj bývalá okresná šéfka Smeru-SD Ľubica Rošková, upozornil Denník N. Roškovej firma podľa denníka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastní ani neobhospodaruje. Za rok 2017 mohla z európskych peňazí dostať asi 40.000 eur.