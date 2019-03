Pellegrini príde na koaličnú radu s vlastnými návrhmi na úpravu daní

Bude navrhovať, aby sa skôr znížili dane pracujúcim ľuďom, nie firmám.

Paríž 11. marca (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) príde na koaličnú radu s vlastnými návrhmi na úpravu daňového zaťaženia. Bude sa zároveň snažiť zmeniť názor koaličného partnera na niektoré z avizovaných opatrení. Uviedol to v pondelok v Paríži po digitálnom summite Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



O niektorých navrhovaných opatreniach z dielne SNS sa podľa predsedu vlády diskutovať dá. Ide napríklad o zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov alebo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na tlačené noviny.



Ďalšie z avizovaných opatrení však vníma ako problematické. "Nie som si úplne istý, a minulosť nám to ukázala, že ak rozšírime počet potravinových produktov, na ktoré bude platiť 10-percentná DPH, že to automaticky bude znamenať aj zníženie cien," obáva sa Pellegrini.



Väčšinou to podľa neho dopadne tak, že najväčšie podniky, ktoré na Slovensku potraviny predávajú, skonzumujú časť úľavy a občan z toho nakoniec nebude mať nič.



Upozornil tiež, že takmer 60 % firiem, ktoré platia hlavnú časť dane z príjmu právnických osôb v SR, je vlastnených zahraničnými spoločnosťami. "Ak im výrazne znížime dane, umožníme im, aby mali väčšie zisky a aby viac peňazí vyviezli zo Slovenska do svojich materských spoločností," podotkol.



Pellegrini teda príde na koaličnú radu s vlastnými návrhmi. Bude navrhovať, aby sa skôr znížili dane pracujúcim ľuďom, nie firmám. "Tam si myslím, že je tá cesta a ja budem nabádať koaličných kolegov, aby sme skúsili urobiť možno skôr takýto mix opatrení a budem sa snažiť možno zmeniť názor koaličného partnera," dodal premiér.