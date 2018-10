P. Pellegrini: Prioritou SR v rámci OECD je digitálna Európa

Slovensko bude podľa premiéra v rámci predsedníctva veľmi aktívne.

Štrbské Pleso 5. októbra (TASR) – Slovensko sa bude v rámci predsedníctva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) výrazne venovať projektu Digital Europe, teda vplyvu moderných technológií na budúcnosť členských krajín OECD. Povedal to po rokovaní s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom v rámci Globsec Tatra Summitu 2018 na Štrbskom Plese premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Slovensko bude podľa neho v rámci predsedníctva veľmi aktívne. "Je to výzva pre našu krajinu, avšak dôležité, čo si ja odnášam z rozhovoru s generálnym tajomníkom je, že napr. v oblasti vysporiadania sa s trvalo udržateľnými cieľmi a s Agendou 2030, Slovensko začína byť inšpiráciou pre ostatné členské krajiny OECD. Tie sledujú, ako sme to minulý rok intenzívne uchopili a aké výsledky sme tento rok predložili na stôl," uviedol.



Ako priblížil, SR je pre iné krajiny inšpiráciou vo vytvorení vízie Slovenska cez Agendu 2030 so zapracovaním konkrétnych cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú stanovené Organizáciou spojených národov (OSN), a rovnako aj vo vzťahu k investičnému plánu, ktorý SR prezentovala na vláde. "To sú dokumenty, ktoré majú naozaj len vyspelé krajiny a mnohé z nášho okolia takýmito dokumentmi ani nedisponujú," zdôraznil Pellegrini. Samotná tvorba, participatívny proces, spôsob, ako sa tieto dokumenty tvoria a ako sa zakomponováva trvalo udržateľný rozvoj do vízie Slovenska, bude podľa neho slúžiť príkladom aj pre ostatné členské krajiny OECD.