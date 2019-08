Premiér: Stav ekonomiky budem sledovať, aby sme vedeli prijať riešenia

Predseda vlády skonštatoval, že správu o spomalení nemeckej aj slovenskej ekonomiky prijal so znepokojením. Nemecko je totiž najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska.

Bratislava 15. augusta (TASR) – Slovensko musí vytrvať na prístupe dobrého a zodpovedného hospodára. Ako otvorená ekonomika bude totiž citlivo reagovať na dianie v Európe aj vo svete. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s aktuálnym ekonomickým vývojom. Stav hospodárstva Slovenska bude podľa vlastných slov sledovať, aby mohli byť v prípade potreby prijaté riešenia.



Predseda vlády skonštatoval, že správu o spomalení nemeckej aj slovenskej ekonomiky prijal so znepokojením. Nemecko je totiž najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, jeho pokles preto nie je pre SR dobrou správou.



"Naše hospodárstvo podľa rýchleho odhadu zatiaľ spomalilo. Na podrobnejšie dáta si musíme počkať, no ako otvorená ekonomika bude Slovensko citlivo reagovať na dianie v Európe i vo svete," podotkol Pellegrini s tým, že situácia je mimoriadne nestabilná. Obchodné vojny medzi USA a Čínou či neustále odkladané podmienky brexitu podľa neho k pokoju na svetových trhoch neprispievajú.



"Musíme preto vytrvať na prístupe dobrého a zodpovedného hospodára, ktorý strana Smer-SD presadzuje už celé roky a udržať zdravé slovenské verejné financie. Ako predseda vlády budem stav nášho hospodárstva pozorne sledovať v spolupráci s ekonomickými odborníkmi, zamestnávateľmi a odborármi, aby sme v prípade potreby vedeli včas prijať vhodné riešenia," zdôraznil premiér.



V druhom štvrťroku tohto roka vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) na Slovensku v stálych cenách medziročne o 1,9 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zverejneného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Ako uviedol rezort financií, podľa aktuálnych výsledkov tak spomalil rast ekonomiky oveľa výraznejšie, ako sa predpokladalo, a to na úroveň 1,9 % namiesto očakávaných 3,5 %. Rozpočet na tento rok bol pritom podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) postavený na raste na úrovni 4,5 %.



Za spomalením rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka sú podľa Kamenického najmä externé faktory. Ak aktuálne spomalenie bude pokračovať v druhom polroku, situácia bude podľa ministra vážna. Pripustil aj ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku. Vyzval preto ministrov, aby začali šetriť.