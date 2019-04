Premiér: Tretí blok v Mochovciach nespustíme, pokiaľ nebude bezpečný

Premiér sa spolu s ministrom hospodárstva chystá preveriť stav výstavby elektrárne na osobnej návšteve.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Slovensko nespustí tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce, pokiaľ by boli relevantné pochybnosti o bezpečnosti jej prevádzky. Povedal to v utorok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s informáciami o testovaní nového jadrového reaktora. Výsledky horúcej hydroskúšky na tomto bloku jadrovej elektrárne očakáva Úrad jadrového dozoru SR do konca apríla.



"Chcem uistiť všetkých občanov Slovenska, že urobíme všetko preto, aby stavba bola bezpečná, aby tento zdroj energie spĺňal všetky medzinárodné bezpečnostné normy a pravidlá. Nespustíme ho bez toho, aby sme nemali všetci úplnú istotu, že je tento nový blok bezpečný a nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko pre občanov Slovenska ani susedných štátov," povedal Pellegrini.







Podľa Úradu jadrového dozoru trvala horúca hydroskúška o niečo dlhšie oproti pôvodnému plánu, pretože ju predĺžili dve prerušenia. "V tejto chvíli Slovenské elektrárne ukončujú horúcu hydroskúšku, musia vyhodnotiť všetky vykonané testy a preukázať, do akej miery splnili kritériá úspešnosti," povedala predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.



Opozičná strana SaS v pondelok (8. 4.) na brífingu oznámila, že pre hroziace ďalšie meškanie dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, ako aj ďalšie zvýšenie rozpočtu, chce SaS podať trestné oznámenie a zvolať mimoriadny parlamentný výbor.



Podľa premiéra je zatiaľ na spustenie bloku dostatok finančných prostriedkov. Pellegrini požiadal médiá a opozíciu o zdržanlivosť vo vyjadreniach. "Chcel by som požiadať aj našich politických oponentov, aby presunuli svoje pochybnosti na odbornú úroveň, aby sme tak hovorili s odborníkmi," povedal Pellegrini. Spustenie ďalších blokov elektrárne podľa neho vyvoláva aj pozornosť susedných krajín a hrozí, že sa z technických debát a odborných diskusií môže stať „veľká politická téma".



