Premiér: Na dostavbe jadrových blokov v Mochovciach bude kontrolný deň

Podľa premiéra SR sa na 3. bloku EMO ukončujú montážne práce a paralelne s nimi pokračuje aj testovanie už dokončených systémov a zariadení.

Bratislava 4. júna (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) vykoná v najbližšom období spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom (Smer-SD) na treťom a štvrtom bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO34) kontrolný deň, aby sa presvedčili, či pri dostavbe EMO34 nehrozí časový sklz v sľúbených termínoch dokončenia. Premiér to uviedol v úvode 13. zasadnutia Európskeho jadrového fóra (European Nuclear Energy Forum - ENEF 2018) v Bratislave.



Podľa premiéra sa na 3. bloku EMO ukončujú montážne práce a paralelne s nimi pokračuje aj testovanie už dokončených systémov a zariadení. "Účelom testovania je preukázať, že zariadenia tretieho bloku môžu pracovať v súlade s projektom. Na 4. bloku prebiehajú montážne práce a dokončujú sa stavebné práce," informoval ďalej Pellegrini.



Dostavba 3. a 4. bloku sa však podľa slovenského premiéra dostala do výrazného sklzu oproti pôvodným predpokladom a podľa aktuálneho harmonogramu sa predpokladá uvedenie 3. bloku do prevádzky najskôr koncom roku 2018. "Štvrtý blok by sa mal začať uvádzať do prevádzky v novembri 2019. Pripomínam, že riadenie projektu je plne v kompetencii jedného zo spoluvlastníkov Slovenských elektrární (SE) talianskej spoločnosti Enel," poznamenal.



"Musím ako predseda vlády povedať, že veľakrát sa nedodržujú prezentované harmonogramy a dochádza k posúvaniu míľnikov stavby na neskorší termín. Určitý počet evidovaných nedorobkov a aj negatívna skúsenosť so sklzmi na stavbe vyvoláva obavy, či aj tentoraz deklarovaný termín uvádzania tretieho bloku do prevádzky v novembri 2018, je vôbec reálny," podčiarkol premiér.



"Isté je však aj to, že nebudú a nesmú byť prijaté žiadne kompromisy v otázke jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany a havarijnej pripravenosti. Preto aj z tohto miesta chcem oznámiť do SE, aj do talianskej spoločnosti Enel, že v najbližších dňoch, spolu s ministrom hospodárstva a ďalšími predstaviteľmi Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR navštívime priamo jadrovú elektráreň EMO. Priamo na mieste chcem počuť vysvetlenia od kompetentných, prečo dochádza k sklzom, v akom bezpečnostnom stave je samotná výstavba a kedy možno očakávať spustenie tretieho bloku v Mochovciach do prevádzky," zdôraznil.



Predseda vlády SR zároveň avizoval, že "rokovania (v EMO) budú veľmi tvrdé", pretože sa už nemieni donekonečna pozerať, ako sa opakovane na konferencii ENEF hovorí o spustení EMO34 do prevádzky. "Nechcem sa dožiť, že budúci rok budem na ENEF konštatovať, že tretí blok budeme uvádzať do prevádzky v novembri 2019 a ďalší v roku 2020," dodal slovenský premiér.