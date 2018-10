P. Ševce: Elektromobilita je trend, na ktorý sa treba adaptovať

Úroveň infraštruktúry je u nás dobrá, tvrdí riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu P. Ševce.

Tále 18. októbra (TASR) – Elektromobilita na Slovensku rastie, či už ide o jej rámec, počty elektrických áut či infraštruktúru. Krajina je na tom dobre aj z hľadiska pokrytia územia rýchlonabíjacími stanicami. Ukončenie štátnej podpory na nákup elektrických vozidiel však spôsobilo prepad ich predaja a otvorilo otázky stability a istoty, ktoré sú pri rozhodovaní o kúpe elektromobilu pre mnohé firmy dôležité. Na konferencii Energofórum 2018 na Táľoch to pre TASR povedal Peter Ševce, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA).



"Mali sme na Slovensku štátnu podporu na nákup, vďaka nej pribudlo veľa áut. Bola ukončená (30. júna 2018 – pozn. TASR), takže teraz to znova padne," pripomenul Ševce s tým, že počas trvania podpory sa predali stovky elektrických áut. "Teraz je to osem za posledný kvartál," ilustroval prepad predaja riaditeľ SEVA s tým, že by uvítal "resuscitáciu" a úpravu schémy štátnej podpory. Tá by mala byť dlhšia, aby vytvorila stabilné prostredie.



Úroveň infraštruktúry je u nás dobrá, tvrdí Ševce. "Čo sa týka nabíjacej infraštruktúry, vyprofilovali sa dve - tri firmy, ktoré stavajú verejné nabíjacie stanice, potom sú desiatky takých, ktoré sú hotelové, poloverejné," priblížil Ševce, podľa ktorého je Slovensko 70 rýchlonabíjacími stanicami dobre pokryté. Chýba však nabíjanie v mestách, s nižšími výkonmi, dostupné tam, kde sa parkuje do troch hodín.



Štátnu politiku v oblasti elektromobility hodnotí Ševce ako rozporuplnú. "My sme dobrí v príprave materiálov, ale implementácia opatrení je to, kde sa to láme, a tam už aj v porovnaní nielen s Holandskom a Dánskom, ale aj okolitými krajinami začíname zaostávať," tvrdí. Štát by sa mal podľa neho vyjadriť, kde vidí automobilky na Slovensku o 15 rokov, a mal by ich motivovať k adaptácii nových výrobných procesov, ktoré sa týkajú batérií či elektrických motorov. Poukázal na to, že na Slovensku síce vznikla batériová asociácia, ale veľkí svetoví producenti batérií pôsobia v Poľsku a Maďarsku.



"Sú trendy, ktorým sa môžeme otočiť chrbtom, ale ony nás skrátka prevalcujú," povedal Ševce na margo budúcnosti elektromobility na Slovensku. Budú pribúdať autá aj infraštruktúra, preto je potrebné namiesto strašenia úpadkom súčasného automobilového priemyslu sa na tento trend adaptovať. "Elektromobilita sa bude rozširovať, to je fakt," uzavrel riaditeľ SEVA.