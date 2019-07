P. Zemaník: Nie všetky spracovania guľatiny sú vhodné na drevené domy

Závisí to najprv od kvality dodanej a spracovávanej guľatiny, ktorú spracovatelia nakupujú u súkromných alebo štátnych pestovateľov lesa.

Bratislava 22. júla (TASR) - Piliarske spoločnosti väčšinou spracúvajú guľatinu na tzv. stavebné rezivo. Nie všetky produkty tohto spracovania sú vhodné na ďalšie použitie, spracovanie respektíve výrobu materiálov na výrobu montovaných drevených domov. Pre TASR to uviedol generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR Peter Zemaník, ktorý združuje aj tieto podnikateľské subjekty.



Závisí to najprv od kvality dodanej a spracovávanej guľatiny, ktorú spracovatelia nakupujú u súkromných alebo štátnych pestovateľov lesa. "V súčasnosti máme veľký problém s kvalitou dodávanej guľatiny, pretože ako na Slovensku, tak aj v okolitých krajinách spracúvajú lesníci veternou i podkôrnikovou kalamitou napadnuté porasty, ktoré nedokážu vyprodukovať kvalitnú guľatinu v požadovaných normách pre ďalšie spracovanie na lepené drevo, lepené nosníky alebo krížom lepené veľkoplošné dosky," priblížil generálny sekretár zväzu.



Zemaník ďalej uviedol, že na Slovensku existuje niekoľko menších výrobcov materiálov, ktoré sa používajú na výrobu a montáž drevodomov, no nie sú schopní dodávať materiály v požadovanom termíne a kvalitách, preto sú realizátori drevostavieb odkázaní na dovoz zo zahraničia. "Nie je to problém know-how, skôr si myslíme, že sme vskutku "zaspali" a neinvestovali do veľkokapacitných výrobných prevádzok, ktoré by boli schopné konkurovať objemom, a tým aj cenou," konštatoval. Producenti materiálov pre drevostavby sú spravidla veľké nadnárodné koncerny, ktoré sa už roky špecializujú na takúto činnosť, a preto dokážu vyrábať vo veľkých objemoch a efektívne.



"Trh s drevostavbami sa na Slovensku rozvíja veľmi dynamicky, a preto by sme aj v ZSD SR uvítali, keby sa podarilo čo najviac domácej strategickej suroviny spracovať s vyššou pridanou hodnotou u nás. Aby sme si prácu nevyvážali von," povedal generálny sekretár.



Slovenskí drevostavbári sú podľa neho schopní vyrábať svoje drevené montované domy v porovnateľných a konkurencieschopných cenách s okolitým zahraničím, o čom svedčí fakt, že svoje produkty dokážu aj vyvážať a stavať či v Maďarsku, Rakúsku aj Nemecku.



Konečná cena drevostavby však nezáleží v prvom rade od ceny dreva a drevených komponentov, ktoré sa do nej dostanú, ale vo veľkej miere ju určujú aj technológie, technické zariadenie budov, ktoré pomáhajú dosiahnuť požadované energetické štandardy budovy, uzavrel Zemaník.