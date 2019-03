P. Žiga: Ak bloky EMO34 nebudú bezpečné, SR ich neuvedie do prevádzky

SR podľa Žigu rešpektuje odlišný názor Rakúska na využívanie jadrovej energie.

Bratislava 12. marca (TASR) - Ak nebudú nové bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach bezpečné, SR ich neuvedie do prevádzky. Minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) o tom ubezpečil svoju rezortnú kolegyňu, rakúsku spolkovú ministerku pre trvalú udržateľnosť a turizmus Elisabeth Köstinger na pracovnom stretnutí v Bratislave. Diskutovali na tému energetiky, jadrovej bezpečnosti, ale aj spolupráce v oblasti podpory elektromobility. Informoval o tom hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.



"Ekonomická stránka spustenia 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO34) je v tejto chvíli druhoradá. Absolútnou prioritou je bezpečnosť obyvateľov, a to platí aj o obyvateľoch susedných štátov," ubezpečil Žiga. Úrad jadrového dozoru SR ako najväčšia a medzinárodne uznávaná autorita v tejto oblasti podľa neho preveruje každú pochybnosť, vrátane medializovaných informácií.



SR podľa Žigu rešpektuje odlišný názor Rakúska na využívanie jadrovej energie, na druhej strane SR bezpečne a dlhodobo prevádzkuje viaceré bloky jadrových elektrární a nadpolovičná väčšina energie v SR je vyrobená z jadra. Jadro je považované za bezuhlíkový zdroj energie a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene. Slovensko neberie bezpečnosť na ľahkú váhu a minister hospodárstva sa so svojou rakúskou partnerkou dohodol na výmene informácií.



Stano dodal, že spoločný názor majú obe krajiny pri podpore využitia alternatívnych palív a elektromobility. Slovensko sa pridalo k Rakúsku pri presadzovaní vodíkových palivových článkov ako veľmi účinnej alternatívy súčasných spaľovacích motorov. Tak ako SR, aj Rakúsko intenzívne podporuje zavádzanie elektromobilov a budovanie príslušnej infraštruktúry viacerými nástrojmi, vrátane finančnej podpory. Rakúšania dokonca pracujú na uplatnení vodíkového pohonu aj v železničnej doprave. Ministri sa jednoznačne zhodli, že budú túto tému presadzovať na európskej úrovni.