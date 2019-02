P. Žiga: EÚ musí byť pri obchodných rokovaniach s USA jednotná

Ministri diskutovali aj o aktuálnom stave rokovaní o dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a ďalšími krajinami ako je Mexiko, Čile, Austrália, Nový Zéland, či zoskupenie Mercosur.

Bratislava 22. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) musí dosiahnuť dohodu o ďalšom postupe pri obchodných rokovaniach s USA čo najskôr. Zhodli sa na tom v piatok ministri hospodárstva na neformálnom rokovaní Rady EÚ pre obchod v rumunskej Bukurešti. Prerokovali mandáty EÚ pre začatie rokovaní o dvoch bilaterálnych obchodných dohodách s USA, konkrétne o dohode o eliminácii ciel na priemyselné výrobky a dohode o posudzovaní zhody v oblasti technickej regulácie.



USA zvažujú v najbližších mesiacoch zavedenie cla na dovoz európskych automobilov, čo EÚ striktne odmieta. Jedným z riešení je spoločná dohoda o odstránení cla na priemyselné výrobky. "Situácia je vážna. Ďalšie vyhrotenie sporov nemá význam pre nikoho a škodí obchodu. EÚ by však mala trvať na tom, že novú dohodu podpíše, až keď USA zrušia zbytočné clo na oceľ a hliník z minulého roka a nezavedú ho aj na osobné automobily. EÚ musí postupovať jednotne, aby chránila svoje záujmy," skonštatoval v stanovisku pre médiá slovenský minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Zároveň doplnil, že prípadné zavedenie cla priamo poškodí európsky automobilový priemysel a dotkne sa aj Slovenska. "Verím, že zdravý rozum pri rokovaniach s USA zvíťazí. Inak dostane globálny obchod v tomto zložitom období ďalšiu nepríjemnú ranu, ktorú pocítime aj my," dodal Žiga.



Mandát na rokovanie s USA by mali ministri schváliť na ďalšom stretnutí v marci. Diskutovali aj o modernizácii Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá v súčasnosti čelí najhlbšej kríze od svojho vzniku v roku 1995. Jej postup nedokázal priniesť výsledky v rokovaniach o ďalšej liberalizácii svetového obchodu a hrozí paralýza systému pre urovnávanie sporov. Mnohé členské štáty si neplnia notifikačné povinnosti a situáciu zhoršuje aj prijímanie jednostranných protekcionistických opatrení zo strany niektorých krajín, ktoré nie sú v súlade s pravidlami WTO. Modernizácia by mala tieto problémy riešiť a lepšie sa prispôsobiť neustálym zmenám v globálnom obchodnom prostredí.



Ministri diskutovali aj o aktuálnom stave rokovaní o dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a ďalšími krajinami ako je Mexiko, Čile, Austrália, Nový Zéland, či zoskupenie Mercosur.