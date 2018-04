Žiga: Pripravujeme druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku

PREČÍTAJTE SI AJ: V podnikateľskom prostredí sa prejavili znaky poklesu jeho kvality

Bratislava 25. apríla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje druhý balíček na zlepšenie podnikania na Slovensku. Po stredajšom zasadnutí vlády to avizoval šéf rezortu Peter Žiga (Smer-SD).Kabinet vzal na stredajšom rokovaní na vedomie Správu o stave podnikateľského prostredia v SR. Konštatuje sa v nej, že v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky sa vlani prejavili mierne znaky poklesu jeho kvality.Žiga uviedol, že aj ministri na rokovaní hovorili k tomu, akým spôsobom by vedeli prispieť k znižovaniu administratívnej záťaže pre podnikateľov. Jednotlivé opatrenia na pomoc podnikateľom však vznikajú podľa ministra za okrúhlym stolom, takže väčšinu z nich prinášajú aj samotní podnikatelia.Čo sa týka daňového zaťaženia na Slovensku, Žiga nemá pocit, že by bolopriblížil minister.Myslí si, že podnikateľom by možno pomohlo napríklad zjednodušenie odvodov. A teda, že by sa vyberali jednou dávkou. Napríklad, že by podnikateľ odviedol na jeden centrálny účet konkrétnu sumu a tá by sa následne rozdistribuovala podľa jednotlivých odvodových zaťažení ďalej. Či už zdravotné odvody, sociálne odvody alebo dane. Toto je však podľa Žigu otázka na finančnú správu, či ministerstvo financií a ďalšie príslušné orgány.