VÝROBCOVIA DESTILÁTOV: Pálenie alkoholu nie je varenie džemu

Podľa novely súkromnú výrobu destilátu možno predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok.

Bratislava 25. jún (TASR) - Deväť stavovských organizácií zastupujúcich výrobcov a predajcov alkoholu vyjadruje hlboké sklamanie z toho, že sa návrh Mosta-Híd umožňujúci súkromné pálenie alkoholu dostal do druhého čítania. Organizácie naďalej trvajú na zastavení ďalšieho legislatívneho procesu a žiadajú kompetentných, aby konali.



"Poslanci NR SR sa svojím postojom púšťajú na tenký ľad hazardu s ľudským zdravím, na ktorý sa neodhodlala ani Európska komisia. Predmetný návrh neodporúča podporiť ani Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, zodpovedný za ochranu verejného zdravia," argumentujú organizácie s tým, že pálenie alkoholu nie je varenie džemu a treba to nechať na odborníkov.



Poslanci ešte 19. júna posunuli do druhého čítania návrh koaličného Mosta-Híd, ktorý za istých podmienok povoľuje súkromnú výrobu destilátu. Stavovské organizácie ešte pred hlasovaním vydali nesúhlasné stanovisko a zaslali ho najvyšším štátnym predstaviteľom, hlavnému hygienikovi SR, ústrednému riaditeľovi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a poslancom.



Aj Úrad verejného zdravotníctva 12. júna uviedol, že z odborného hľadiska považuje výrobu destilátu prakticky kýmkoľvek za riziko z pohľadu ochrany zdravia. "Pri neodbornej manipulácii počas výroby destilátu môže dôjsť na jednej strane k explózii, zároveň však neodborný prístup k výrobe liehoviny môže niesť so sebou vysoké riziko v súvislosti s otravou metylalkoholom u fyzickej osoby a jej rodinných príslušníkov," tvrdí ÚVZ.



Stavovské organizácie upozorňujú, že súkromné pálenie destilátu nie je možné z pohľadu bezpečnosti stavať na rovnakú úroveň ako napríklad varenie džemu. "Skutočnosť, že súkromné pálenie je odjakživa postavené mimo zákon, má svoje opodstatnenie, pretože aj najmenšia chyba pri výrobe destilátu môže mať fatálne dôsledky. V súčasnej dobe si môže dať každý obyvateľ SR vypáliť destilát v pestovateľských páleniciach, kde sa na výrobu liehu vzťahujú veľmi prísne podmienky a kde je výroba vykonávaná len osobami, ktoré majú príslušnú odbornú spôsobilosť," uvádzajú.



Stanovisko proti predmetnému návrhu podpísali Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Únia potravinárov Slovenska, Agrárna komora Slovenska, Združenie páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, Asociácia platiteľov spotrebnej dane z liehu a liehovín, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz obchodu SR a Slovenské združenie pre značkové výrobky.



Predstavitelia Mosta-Híd sa však neobávajú negatívnych vplyvov, pred ktorými varujú zástupcovia výrobcov a predajcov alkoholu. "Aj dnes existujú pálenice, ktoré fungujú načierno. Nám ide o to, aby ľudia, ktorí chcú, aby mohli páliť menej v rámci zákona a z vlastného ovocia. Nech na to majú možnosti. Nemyslíme si, že to zruinuje priemysel, čo sa týka pálenia," skonštatoval nedávno Tibor Bastrnák (Most-Híd), ktorý vníma kritiku zástupcov výrobcov a predajcov alkoholu ako neopodstatnenú.



Výhrady k novele formulovali v pondelok aj zamestnávatelia spolu so Združením miest a obcí Slovenska. Varujú pred možnými daňovými únikmi, negatívnymi vplyvmi na verejné financie, ale aj na zdravie občanov.



Podľa novely súkromnú výrobu destilátu možno predovšetkým vykonávať iba v maximálnom povolenom objeme 25 litrov na osobu za kalendárny rok. Výroba sa môže realizovať výhradne v najviac 100-litrovom destilačnom zariadení. V prípade, že viacero členov spoločnej domácnosti spĺňa definíciu súkromného výrobcu destilátu, uplatní sa obmedzenie maximálne 25 litrov destilátu ročne na celú domácnosť. Súkromný výrobca musí okrem iného spĺňať podmienku dovŕšenia 18 rokov veku, na výrobu môže použiť iba ním dopestované ovocie a vlastné destilačné zariadenie spĺňajúce zákonné podmienky. Vyrobený alkohol sa nesmie predávať alebo akýmkoľvek spôsobom uvádzať na trh. Ministerstvu musí výrobca oznámiť, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin nepovolenej výroby liehu, alebo bol právoplatne uznaný vinným z niektorého z vymedzených priestupkov.