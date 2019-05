Panasonic pozastavuje obchodovanie s Huawei

Panasonic dodával Huawei elektronické súčiastky a japonská firma teraz skúma, ktoré jej výrobky by mohli podliehať sankciám USA.

Tokio 23. mája (TASR) - Japonský výrobca elektroniky Panasonic vo štvrtok oznámil, že pozastavuje obchodovanie s Huawei. Reagoval tak na rozhodnutie USA, ktoré zakázali svojim firmám, aby čínskemu koncernu predávali kľúčové komponenty. Washington to odôvodnil bezpečnostnými obavami. Najnovší krok Panasonicu tak zasadí ďalší úder čínskemu telekomunikačnému gigantu.



"Zastavili sme všetky obchodné transakcie s Huawei a jeho 68 dcérskymi spoločnosťami, ktoré podliehajú zákazu vlády USA," povedal hovorca Panasonicu Joe Flynn. Dodal, že Panasonic dodával Huawei "elektronické súčiastky" a japonská firma teraz skúma, ktoré jej výrobky by mohli podliehať sankciám USA.



Aj japonskí mobilní operátori tento týždeň informovali, že zastavujú predaj nových zariadení Huawei aj objednávky pre obavy, že americká spoločnosť Google už Huawei nebude môcť poskytovať operačný systém Android.



USA minulý týždeň zaradili Huawei na čierny zoznam firiem, ktorých obchodné vzťahy s americkými partnermi podliehajú prísnej kontrole. Americký prezident Donald Trump odôvodnil tento krok bezpečnostnými obavami pre kontakty Huawei s čínskou vládou, ktorá by mohla získať prístup k citlivým údajom cez zariadenia Huawei. Každý, kto chce predávať alebo preniesť americkú technológiu do Huawei, musí odteraz získať povolenie od úradov v USA.



V minulom roku nakúpil Huawei komponenty od japonských spoločností, ako je Panasonic, za 6 miliárd USD (5,37 milióna eur). Dokonca aj britský dizajnér čipov ARM, ktorý patrí japonskej spoločnosti Softbank, ukončil svoj obchodný vzťah s Huawei podľa BBC.



Bez licencie od Britov nebude Huawei schopný vyvinúť procesory na báze ARM, keďže jeho vlastné Kirin procesory pre mobilné telefóny sú založené na architektúre ARM.



(1 EUR = 1,1171 USD)