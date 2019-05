Pasívne saldo agroobchodu SR ku koncu februára dosiahlo 277,9 mil. eur

Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa neho v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 18,2 %, u potravín, nápojov a tabaku o 20,7 %.

Bratislava 14. mája (TASR) - Saldo zahraničného obchodu (ZO) SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až február 2019 bolo pasívne, a to v hodnote 277,9 milióna eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 6,5 %. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa neho v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 18,2 %, u potravín, nápojov a tabaku o 20,7 % a u tukov a olejov o 10,5 %, znížilo sa pri rastlinných výrobkoch, a to o 49,3 %.



Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v mesiacoch január až február 2019 bol v hodnote 742,4 milióna eur. V porovnaní s rokom 2018 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 4,9 % vyšší. Vyšší dovoz sa v roku 2019 oproti roku 2018 zaznamenal pri rastlinných výrobkoch o 6,1 %, v odvetví tukov a olejov o 8,8 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz vyšší o 7,2 %. Nižší dovoz sa evidoval pri živočíšnych výrobkoch o 1,3 %.



V období január až február 2019 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 464,5 milióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 3,9 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 25,6 % a vývoz tukov a olejov o 6 %. Medziročne sa znížil vývoz živočíšnych výrobkov o 15 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 1,3 %.