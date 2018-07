Peking vyzval americké firmy v Číne, aby zalobovali v USA

OCBC Bank v Singapure upozornila, že na čínsko-americký konflikt vo veľkej miere doplatia najbližší susedia, najmä Japonsko a Južná Kórea.

Peking 12. júla (TASR) - Čína varovala, že obchodná vojna poškodí aj zahraničné firmy pôsobiace na čínskom trhu a v tejto súvislosti vyzvala americké spoločnosti, aby sa pokúsili presvedčiť americkú vládu, že súčasné kroky Washingtonu ich poškodzujú.



Ako povedal hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng, Peking dúfa, že americké firmy zalobujú vo Washingtone a budú sa snažiť brániť svoje záujmy.



Zároveň uviedol, že v súčasnosti sa nevedú žiadne diskusie, ktoré by dokázali spor ukončiť. V tejto súvislosti dodal, že "podmienkou akýchkoľvek rokovaní je dôvera".



OCBC Bank v Singapure upozornila, že na čínsko-americký konflikt vo veľkej miere doplatia najbližší susedia, najmä Japonsko a Južná Kórea. Veľkú časť ich exportu totiž predstavujú polotovary vyvážané do Číny. Juhokórejská centrálna banka z tohto dôvodu vo štvrtok znížila svoj odhad rastu juhokórejskej ekonomiky na tento rok. Ako uviedla, ekonomika Južnej Kórey by mala v roku 2018 vzrásť o 2,9 %, zatiaľ čo ešte nedávno banka počítala s rastom na úrovni 3 %.