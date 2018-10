Pellegrini: Lídri EÚ chcú vytvoriť systém sankcií voči kyberútočníkom

Slovenský premiér v tejto súvislosti spomenul i útok, ktorý nedávno zažilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Zdôraznil pritom, že médiá nemajú ukazovať automaticky na Ruskú federáciu.

Brusel 18. október (TASR) – Lídri EÚ vyzvali na summite v Bruseli na vytvorenie jasného sankčného mechanizmu v prípade kybernetických útokov. Konkrétny časový plán na vytvorenie takéhoto systému ani to, ako by mali postihy vyzerať, zatiaľ jasný nie je. Členské krajiny Únie však boli vyzvané, aby nateraz urobili maximum na zvýšenie svojich kapacít a schopnosti brániť sa voči takýmto hrozbám a útokom. Premiér Peter Pellegrini to po skončení summitu EÚ povedal slovenským novinárom.



"Práve v čase, keď sa blížia voľby do európskeho parlamentu, je nesmierne dôležité, aby sme chránili demokratické procesy v Európe alebo aby sme urobili všetky opatrenia pre to, aby sa Únia vedela brániť kybernetickým, ale i hybridným hrozbám a dezinformačným kampaniam, ktoré by výrazne mohli ovplyvňovať (tieto) voľby," povedal Pellegrini.



Vytvorenie sankčného mechanizmu proti krajine, ktorá si dovolí v kybernetickom priestore vykonať nejaké nezákonné aktivity voči členskej krajine, je podľa jeho slov dôležité i preto, aby EÚ nekonala zakaždým ad hoc, a teda nereagovala rôzne pri rôznych útokoch.



Slovenský premiér v tejto súvislosti spomenul i na útok, ktorý nedávno zažilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Zdôraznil pritom, že médiá nemajú ukazovať automaticky na Ruskú federáciu. Tú síce za vinníka zmareného hackerského útoku na Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW) so sídlom v Haagu nedávno označilo Holandsko, podporené Britániou, v prípade Slovenska sa však nič také potvrdiť nemusí.



"Vyšetrovanie ešte bude prebiehať a útočník môže pochádzať aj z inej krajiny, ako je Ruská federácia... v rámci Slovenska by som nerád momentálne robil skratku a označil za vinníka Rusko, lebo to by na základe zistení, ktoré máme, nebola pravda," dodal v tejto súvislosti.





osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová