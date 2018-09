Pellegrini: Štát možno budúci rok nebude musieť poslať SP ani cent

V minulosti pritom štát na dôchodky doplácal.

Bratislava 29. septembra (TASR) - Štát možno na budúci rok nebude musieť poslať Sociálnej poisťovni (SP) ani cent. V minulosti pritom na dôchodky doplácal. Vývoj na trhu práce sa však zlepšil. Hovoril to premiér Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, kde opätovne obhajoval zámer ústavne zastropovať dôchodkový vek.



"Je to správne rozhodnutie. Ľudia sa narobia ako kone, a potom majú právo si oddýchnuť. Netreba z toho robiť strašiaka," vyhlásil predseda vlády. Verí, že pre opatrenie nájde jeho kabinet v parlamente dostatočnú podporu. "Ľudia musia vedieť, kedy pôjdu do dôchodku. Nie že pôjdeme po odchode do dôchodku rovno na cintorín," podotkol.



Pellegrini sa v diskusii RTVS Sobotné dialógy dotkol aj témy vojenskej, bezpečnostnej a obrannej stratégie, s ktorou má problém koaličný partner SNS. Dôvodom je definícia Ruska ako hrozby. "Musíme si ctiť názory koaličných partnerov a reflektovať na ne," uviedol Pellegrini, ktorý sa o problematike chce radiť s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom (nom. Smeru-SD).



Zdôraznil, že viac ho ale zaujíma stav našej armády. "Dôležité je, že naša armáda vie, čo má robiť, aby sa zvýšila obranyschopnosť. Mňa zaujíma, v akom stave je armáda a nie to, či niekde pendluje nejaký dokument," doplnil s tým, že je na parlamente, ako sa s materiálom vysporiada.