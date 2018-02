Pellegriniho úrad pripravil návrh zákona o odbúraní administratívy

Ide o prvý krok z celého radu opatrení, tzv. princípu jedenkrát a dosť.

Bratislava 19. februára (TASR) - Odbúranie administratívnej záťaže pre fyzické a právnické osoby a povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy je hlavným účelom návrhu zákona z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorým by sa mala v blízkej budúcnosti zaoberať vláda.



Ide o prvý krok z celého radu opatrení, tzv. princípu jedenkrát a dosť, ktoré úrad pripravuje a bude postupne rozširovať o ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré už občania nebudú povinní štátu dokladovať v listinnej podobe, uvádza sa v predkladacej správe.



Návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy podľa nej vypúšťa z osobitných predpisov zákonnú povinnosť fyzických osôb a právnických osôb prikladať k žiadostiam listinné výpisy, respektíve dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť. Má sa to týkať nielen konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach, ale komplexne úradnej činnosti orgánov verejnej moci.



Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2018.