Perdue: Dovozné clá môžu ohroziť export amerických agroproduktov

Scottsdale 20. marca (TASR) - Zavedenia vysokých dovozných ciel zo strany americkej vlády sa po priemyselných sektoroch a maloobchode obáva aj agrosektor. Podobne ako podniky a obchody, aj farmári môžu doplatiť na prípadnú odvetu zo strany obchodných partnerov USA. Upozornil na to americký minister poľnohospodárstva Sonny Perdue.



Napätie v dôsledku obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa je v agrosektore cítiť už od januára, keď Trump schválil zavedenie dovozných ciel na práčky a solárne panely. Teraz sa ešte zvýšilo, keďže Trump oznámil zavedenie vysokých dovozných ciel na oceľ a hliník, čo podráždilo obchodných partnerov USA vrátane Číny a Európskej únie. K tomu zvažuje uvalenie samostatných dovozných ciel na Čínu. Clá na oceľ a hliník by do platnosti mali vstúpiť tento týždeň.



Perdue uviedol, že aj keď USA momentálne obchodnú vojnu nevedú, prezidentove kroky už mali určité následky. "Oznámenie o zavedení ciel na oceľ a hliník už spôsobili určité výkyvy v obchode," povedal Perdue na okraj výročného zasadnutia americkej Asociácie pre obilie a krmivá (NGFA).



Perdue neuviedol, o aké výkyvy ide, ani to, či mali priamy vplyv na americký agrosektor, ktorý už nejaký čas zápasí s nízkymi cenami a prebytkami komodít vo svete. Viacerí zástupcovia amerického agrosektora ale varujú, že práve agrokomodity môžu byť ideálnym cieľom pre nahnevaných obchodných partnerov, ktorých sa dotknú dovozné clá.



Čína už spustila vyšetrovanie, či sa americký cirok nedováža za dumpingové ceny. Tento krok mnohí považujú za odvetu po zavedení cla na dovoz práčok a solárnych panelov. Farmári nevedia, čo bude nasledovať, keďže už na začiatku januára Čína sprísnila štandardy v oblasti kvality pri americkej sóji. Tá patrí z pohľadu hodnoty k najdôležitejším exportným komoditám USA.



Farmári sa obávajú, že Čína, ktorá dováža viac než tretinu všetkej americkej produkcie sóje, obmedzí dovoz tejto komodity, ako aj ďalších agroproduktov. To by súčasnú nepriaznivú situáciu amerických farmárov ešte zhoršilo. K tomu sa pridávajú varovania Európskej únie, ktorá rovnako nevylučuje zavedenie odvetných ciel na americké agroprodukty.