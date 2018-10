Pestovanie tabaku zachránili v Nemecku vodné fajky

Približne 96 % z dopestovaného tabaku v Nemecku končí vo vodných fajkách, ktoré sa nazývajú šiša.

Neuried 7. októbra (TASR) - Po rokoch poklesu sa počet pestovateľov tabaku v Nemecku zastavil: „Bol to namáhavý proces, ale teraz sme sa už stabilizovali a sme optimistickí,“ povedal Sven Plaeschke, konateľ spolkového združenia nemeckých pestovateľov tabaku. Dosiahlo sa to vďaka veľkému dopytu po tabaku do vodných fajok. „To nás zachránilo,“ dodal Jochen Adam z Neuriedu, ktorý je najväčším pestovateľom tejto rastliny v spolkovej krajine Bádensko-Württenbersko.



Tabakové listy odrody Virgin obsahujú menej nikotínu a viac cukru.



V Nemecku sa podľa Plaeschkeho pestuje tabak približne na 2000 hektároch. Z nich sa získa okolo 5000 ton suchých listov.



Pred pár rokmi sa predpokladalo, že pestovanie tabaku v Nemecku nemá budúcnosť. Po roku 2009, keď ho EÚ prestala podporovať, počet pestovateľov klesol z 360 asi na 100.



Jochen Adam pestuje tabak na 80 hektároch. Tento rok ho vysušil viac ako 200 ton. Za kilogramu dostáva podľa kvality od troch do piatich eur. Cena tabaku vlani vzrástla o 10 až 20 %.